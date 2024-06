Überraschung bei "Bares für Rares": Expertise haut Verkäufer aus den Socken

Alberto Casco (55) ist extra aus der Schweiz angereist, um ein witziges Kinderfahrzeug loszuwerden. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Alberto Casco (55) aus Hünenberg am See in der Schweiz hat eine außergewöhnliche Rarität mit in die heiligen Trödelhallen ins Pulheimer Walzwerk bei Köln mitgebracht, die bei Moderator Horst Lichter (62) für Begeisterung sorgt.

Der selbstständige Architekt, der auch eine Sportanlage mit Padel betreibt, hat ein witziges Kinderfahrzeug mitgebracht. Das Gefährt wird mit den Händen gerudert und mit den Füßen gesteuert.

Das Fahrzeug ähnelt dem sogenannten "Holländer", welches bis in die 1950er-Jahre weit verbreitet gewesen ist.

Experte Sven Deutmanek (47) hat sich das Objekt schon genauestens angesehen. Es handele sich dabei um einen sogenannten Ruderrenner Cyclo-Skiff, der funktioniert wie ein Einer beim Rudern.

"Man muss eine richtige Ruderbewegung machen und konnte damit den sportlichen Ehrgeiz der Jugend fördern", erklärt der Kunst- und Antiquitätenhändler.