"Bares für Rares"-Objekt verstaubte 15 Jahre im Keller: Sein wahrer Wert übertrifft alles

Köln - Ein Verkäufer möchte bei " Bares für Rares " ein Objekt loswerden, das zuvor 15 Jahre lieblos im Keller verstaubte. Ob es sich dabei um wertlosen Sperrmüll oder doch einen echten Schatz handelt, kommt erst in der ZDF-Sendung ans Licht!

Alles in Kürze

Dieter (70) aus Hanau möchte bei "Bares für Rares" ein im Keller gefundenes Ölgemälde "in gute Hände" bringen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Dieter aus Hanau hat ein Ölgemälde mit in das Pulheimer Walzwerk gebracht. Auf einen satten Erlös schielt der "Golf-Entertainer", der Sportreisen in ferne Länder organisiert, aber nicht. Er möchte nur, dass das Kunstwerk "in gute Hände" kommt und wertgeschätzt wird.

Wie der 70-Jährige im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (63) weiter preisgibt, habe seine resolute Schwiegermutter das Bildnis "ganz hinten im Keller" verstaut. Dafür sei es tatsächlich noch "sehr gut erhalten", wie Expertin Bianca Berding (48) bestätigt.

Das Gemälde zeigt eine junge Frau in einem Garten, die eine frohe Botschaft erhält: Offenbar winkt man ihr mit einem Liebesbrief. Die Kunsthistorikerin beschreibt den Stil als "sehr erzählend". Als Künstler identifiziert sie Wilhelm Amberg.

Und dieser ist beileibe kein Unbekannter! Der 1822 in Berlin geborene Maler zählte zu den beliebtesten Berliner Genremalern des 19. Jahrhunderts. Seine Werke wurden auch international gehandelt. Dieters Wunschpreis liegt bei maximal 500 Euro.

Doch damit liegt der Senior deutlich daneben. Berding taxiert den wahren Wert des Mitbringsels tatsächlich auf satte 2000 bis 2200 Euro. "Ich bin begeistert", jubelt der überraschte Studio-Gast. Von Lichter gibt's die Händlerkarte.