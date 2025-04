Schock für "Bares für Rares"-Kandidat: Horst Lichter verweigert die Händlerkarte

Anders als der 63-jährige Entertainer ist der Sachverständige nicht so angetan von der Statue - und das hat einen Grund.

"Mich würde interessieren, was das für ein Material ist, denn das habe ich bis heute nicht rausbekommen", gibt der 76-Jährige preis.

Werner Bayer aus (76) aus der Domstadt hat keine weite Anreise in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks.

Horst Lichter (63) verweigert dem Rheinländer die Händlerkarte. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Denn der Stempel auf der Figur zeigt das Datum 1999. "Und da muss ich dabei sagen, wir sind hier in dem Bereich, wo man eine große Menge in der Produktion erwartet und eben keine Limitierung", klärt der Galerist auf, und das heiße, dass diese Statuen in einer großen Menge produziert worden seien.

Zudem seien diese auch nicht so richtig gelungen, wie der 57-Jährige finde. Außerdem gehe er davon aus, dass sie irgendwo in Übersee gefertigt worden seien, von jemandem, der die Filme mal gesehen habe.

"Die Lizenz gibt es zwar, aber ich sage jetzt mal das böse Wort: Massenware", fällt Kümmel ein hartes Urteil.

Es sei weder eine Antiquität noch eine Rarität. Bei der Statue handele es sich einfach um "Deko, einfach nur hübsche Deko". Was für ein Schock für den 76-Jährigen, der sich 300 Euro gewünscht hatte.

Das führt dazu, dass Horst Lichter dem Kölner Kandidaten keine Händlerkarte geben kann und ihn nach Hause schickt. "Jetzt musst Du die Sendung leider ohne Händlerkarte verlassen. Vermutlich holst Du Dir jetzt so eine Puppe von mir und stichst da Nadeln rein", scherzt er.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.