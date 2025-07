Erst Streit, dann Sensationsgewinn: "Bares für Rares"-Paar räumt mit 6-Euro-Ramsch ab

Köln - Bei " Bares für Rares " steht ein Objekt zum Verkauf, das aufgrund seiner Optik einst zu einem kleinen Ehekrach führte. In der ZDF-Sendung erzielt der Sechs-Euro-Fund einen absoluten Sensationspreis!

Bettina und Alexander (r.) wollen bei "Bares für Rares" ein Trödelfundstück loswerden, für das sie einst nur sechs Euro hingeblättert haben. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Als Bettina bei einem Trödelmarktbesuch plötzlich dieses "hässliche Teil" präsentierte, fiel ihr Ehemann Alexander zunächst aus allen Wolken. Sein Vorwurf: Die bezahlte Summe sei noch viel zu hoch gewesen, seine Gattin hätte noch mehr feilschen müssen.

Gegenüber Horst Lichter (63) verteidigt sich die Angeklagte: "Bei sechs Euro fange ich doch nicht an zu verhandeln", stellt Bettina klar und sieht sich in dem Zwist mit ihrem Liebsten vollends im Recht. Doch was hatte sie da eigentlich gekauft?

Bei dem Glasobjekt handelt es sich um eine alte Vase aus dem Jugendstil. ZDF-Experte Colmar Schulte-Goltz (52) lobt vor allem das Dekor, das von dem bekannten Illustrator Henri Bergé für die französische Kristallmanufaktur Daum entworfen worden war - und zwar um 1900 bis 1910.

Zu seinem eigenen Bedauern entdeckt der Sachverständige allerdings auch einige Makel in Form von "Bestoßungen". Vor allem der Rand sei dadurch uneben geworden, was "nicht so toll" sei. Ihren Wunschpreis legen die Besitzer dennoch "ganz frech" auf 1000 Euro fest. Dann der Hammer ...

Laut Schulte-Goltz ist sogar noch mehr drin: Er taxiert den Wert der Vase auf satte 1200 bis 1500 Euro. "Danke", platzt es da spontan aus Bettina heraus, während ihr Ehemann vor Scham seinen Kopf hängen lässt.