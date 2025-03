Schockobjekt bei "Bares für Rares": Auf die Expertise folgt der Abbruch

Köln - Mit einem wahrlich skurrilen Verkaufsobjekt haben zwei Verkäuferinnen bei " Bares für Rares " kürzlich für mächtig Irritationen gesorgt. Horst Lichter (63) bleibt am Ende nichts anderes übrig, als den Auftritt abzubrechen!

Lichter bittet seine Gäste sofort um eine Erklärung. "Also das Bild, das ist unsere Oma", erläutert Anke daraufhin. "Das ist die Brosche unserer Oma und das sind auch ihre Milchzähne. Das heißt, die Brosche ist gute Hundert Jahre alt."

Er habe sich gar nicht getraut, groß nachzufragen und sich stattdessen nur auf das Bild konzentriert. Seine Expertin nimmt die Verblüffung des Gastgebers nur allzu gerne auf und merkt lachend an: "Ja, das sind mal ganz besondere Diamanten!"

Jutta und Anke aus Köln und Hamburg sind mit einem sehr persönlichen Gegenstand in das Pulheimer Walzwerk gereist. "Das Schmuckstück hat mich am Anfang schon ganz verwirrt", gibt der 63-jährige Moderator im Begrüßungsgespräch unverblümt zu.

ZDF-Moderator und Gastgeber Horst Lichter (63) muss seinen Gästen den Zutritt in den Händlerraum verweigern. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Expertin Horz ist im Anschluss zumindest darum bemüht, eine professionelle Bewertung für das Objekt abzugeben. Demnach sei die Brosche aus Silber handgefertigt und danach vergoldet worden. Die Herstellung datiert sie um das Jahr 1910.

Was den reinen Materialwert betrifft, so hat die 55-Jährige schlechte Nachrichten zu verkünden. Dieser liege bei rund fünf Euro. Die Möglichkeit eines Verkaufs sieht sie "als sehr schwierig" an. Trotzdem taxiert Horz den Schätzwert auf 80 bis 100 Euro.

"Wir gucken, was im Händlerraum passiert", üben sich Jutta und Anke in Optimismus, doch da haben die beiden Frauen die Rechnung ohne Horst Lichter gemacht. Der frühere TV-Koch schüttelt sofort den Kopf und betont: "So einfach ist das leider nicht!"

Das Problem: Die Mutter der Verkäuferinnen hat per Vollmacht eine Summe von 150 Euro festgesetzt. Aus diesem Grund verweigert der Gastgeber den beiden Damen am Ende den Zugang in den Händlerraum. Ihr Auftritt ist damit sofort beendet.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.