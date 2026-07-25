Sportschuhe bei "Bares für Rares" unter dem Hammer: Als herauskommt, wer sie getragen hat, ändert sich alles

Köln - Dass jemand bei " Bares für Rares " Sportschuhe veräußern möchte, kommt sehr selten vor. Doch als herauskommt, wer sie getragen hat, wendet sich das Blatt.

Lorica und Christina wollen bei "Bares für Rares" ein Paar Turnschuhe verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Detlev, du kannst doch nicht deine Turnschuhe auf den Tisch stellen!", ermahnt Moderator Horst Lichter (64) seinen Experten Detlev Kümmel (58), als er die Treter sieht.

"Ich komme gerade vom Sport", macht der Sachverständige den Spaß mit.

Mitgebracht hat das Paar die beiden Freundinnen Lorica Toader aus Rumänien und Christina Becker aus Fellbach.

Als der frühere TV-Koch Lichter die Aufschrift "Boris Becker" liest, wird er stutzig. "Wir wohnten in der gleichen Straße wie die Eltern von Boris Becker", verrät Lorica.

Der Vater des sechsmaligen Grand-Slam-Siegers habe ihren Sohn gekannt und ihm die Schuhe einst geschenkt.

"Die hat er ihm geschenkt?", zeigt sich der Entertainer beeindruckt, will aber noch wissen, ob Becker die Schuhe auch wirklich getragen habe.

"In einem Turnier, ich bin nicht sicher, wo", versichert Lorica, sie glaube aber, dass die Tennis-Legende die Treter in Australien getragen habe.