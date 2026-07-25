Sportschuhe bei "Bares für Rares" unter dem Hammer: Als herauskommt, wer sie getragen hat, ändert sich alles
Köln - Dass jemand bei "Bares für Rares" Sportschuhe veräußern möchte, kommt sehr selten vor. Doch als herauskommt, wer sie getragen hat, wendet sich das Blatt.
"Detlev, du kannst doch nicht deine Turnschuhe auf den Tisch stellen!", ermahnt Moderator Horst Lichter (64) seinen Experten Detlev Kümmel (58), als er die Treter sieht.
"Ich komme gerade vom Sport", macht der Sachverständige den Spaß mit.
Mitgebracht hat das Paar die beiden Freundinnen Lorica Toader aus Rumänien und Christina Becker aus Fellbach.
Als der frühere TV-Koch Lichter die Aufschrift "Boris Becker" liest, wird er stutzig. "Wir wohnten in der gleichen Straße wie die Eltern von Boris Becker", verrät Lorica.
Der Vater des sechsmaligen Grand-Slam-Siegers habe ihren Sohn gekannt und ihm die Schuhe einst geschenkt.
"Die hat er ihm geschenkt?", zeigt sich der Entertainer beeindruckt, will aber noch wissen, ob Becker die Schuhe auch wirklich getragen habe.
"In einem Turnier, ich bin nicht sicher, wo", versichert Lorica, sie glaube aber, dass die Tennis-Legende die Treter in Australien getragen habe.
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"Bares für Rares"-Experte kann Wunschpreis nicht bestätigen
Auch die Schuhgröße stimme, wie Experte Kümmel bestätigt, "allerdings kann ich keine Proben nehmen oder sicherstellen, dass sie von ihm getragen sind. Das geht nur durch die verbindliche Aussage", verdeutlicht der 58-Jährige.
"Es ist natürlich plötzlich ein ganz anderer Schuh, wenn ihn Boris Becker getragen hat, vielleicht bei einem besonderen Turnier oder auch nur im Training", macht der Sachverständige klar.
Allerdings halte er es für plausibel, dass der jüngste Wimbledon-Sieger aller Zeiten die Schuhe beim Training in Leimen getragen habe.
Zu den Tretern hat Lorica noch ein Foto mitgebracht, welches Becker beim Training zeigt. Das Besondere daran: auf der Rückseite des Polaroids hat sich der heute 58-Jährige mit einem Autogramm verewigt.
Satte 1000 Euro möchte die Verkäuferin aus Rumänien für die Sportschuhe haben, doch Experte Kümmel bremst schnell ein und taxiert die Rarität auf lediglich 500 Euro.
Im Händlerraum erkennen die Protagonisten sofort, dass es sich um Schuhe von Boris Becker handelt. Zwar kommt das erste Gebot von Walter Lehnertz (59), doch vor allem Daniel Meyer (53) und Jan Cizek (50) wollen sich die Sportschuhe unter den Nagel reißen. Plötzlich bietet Benjamin Leo Leo (53) aber 500 Euro und sichert sich den Deal.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares