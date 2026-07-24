Ansage der Oma lässt Deal platzen: "Bares für Rares"-Kandidatin packt Objekt wieder ein

Köln - Ein Plüschtier soll bei " Bares für Rares " eine vierstellige Summe einbringen. So fordert es zumindest die Oma der Verkäuferin. Am Ende verlässt Mareike die Show ohne einen Cent.

Mareike (r.) ist im Auftrag ihrer Oma zu "Bares für Rares" gekommen. Sie möchte einen alten Teddybären verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Oh, das ist ein ganz alter!", erkennt Moderator Horst Lichter (64), als er den Teddy auf seinem Tresen erspäht. Seine Besucherin erklärt, dass der Kuschelbär ihrer Großmutter gehört. Der Verkauf in der ZDF-Sendung finde in ihrem Auftrag statt.

Was Mareike über das Objekt weiß: "Die hat den damals bekommen, das müsste um 1942 oder so sein. Da war sie noch ein kleines Kind." Es sei ein Geschenk des Vaters gewesen. Zur deutlichen Abnutzung erklärt sie: "Sie hat ihn sehr geliebt."

Aufgrund des traditionellen Knopfs im Ohr ist schnell klar: Es handelt sich um ein echtes "Steiff"-Tier. "Hier haben wir einen wirklich klassischen Teddybären aus der ersten Zeit. Wir haben das wunderschöne Mohair-Plüsch aus der Angoraziege", schwärmt Expertin Annika Raßbach.

Leider brummt der Bär nur beim Schütteln. "Wie alt ist der denn?", hakt Lichter neugierig nach. Anhand der Fähnchen-Reste am Knopf vermutet Raßbach eine Herstellung zwischen 1922 und 1925. Der einstige TV-Koch staunt: "100 Jahre alt! Wahnsinn!"

Bleibt nur noch die Frage nach dem Wunschpreis: "Die Oma meinte, um die 3000 Euro, da wäre sie schon sehr happy mit", verrät Mareike. Lichter bekommt große Augen, doch seine Expertin kann die Vorgabe bestätigen: Sie taxiert den Wert auf 2500 bis 3000 Euro.