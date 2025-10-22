Sensation bei "Bares für Rares": Pokémon-Karten sorgen für 166-fachen Gewinn

Andernach - Mit einem noch nie da gewesenen Objekt sucht ein Verkäufer die XXL-Ausgabe von " Bares für Rares " auf. Und nicht nur Moderator Horst Lichter (63) zeigt sich begeistert, sondern auch die Protagonisten im Händlerraum.

Monty Schön (27) aus Hannover möchte bei "Bares für Rares" besondere Sammlerkarten verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Monty Schön (27) aus Hannover hat etwas ganz Besonderes mit nach Gut Nettehammer bei Andernach gebracht, was junge Sammlerherzen rasen lassen wird. Genauer gesagt hat der 27-Jährige, der als Regisseur und Produzent arbeitet, nämlich zwei Pokémon-Karten aus Japan in ungeöffneten Boxen dabei.

"Ich dachte, ich bringe mal was mit, was ihr, so glaub ich, noch nicht da hattet", erklärt Monty, der in Begleitung seiner drei Freunde Julian, Philipp und Luis ist.

"Wehe, mir sagt noch mal einer: 'der mit dem Trödel hier'", so der frühere TV-Koch Lichter, der ausführt: "Wir sind voll im Trend!"

Der Verkäufer habe die beiden Boxen 2016 im Internet gekauft und habe auch geahnt, dass es vielleicht etwas Wertvolles ist.

Die mitgebrachten Karten seien das Werk einer Kooperation zwischen Nintendo, The Pokémon Company sowie Game Freak, wie Experte Sven Deutschmanek (49) erklärt.