Sensation bei "Bares für Rares": Sepp kassiert für alte Speisekarte kleines Vermögen

Köln - Solche Geschichten schreibt nur " Bares für Rares ": Ein Verkäufer kommt mit einer Speisekarte in die Sendung und kassiert dafür ein kleines Vermögen. Doch was macht das Stück Papier so wertvoll?

Küchenchef Sepp möchte bei "Bares für Rares" eine alte Speisekarte zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Oh! Handschuhe", staunt Horst Lichter (64) über die Vorsicht, mit der sich Experte Detlev Kümmel (58) dem Objekt annimmt. Als ehemaliger TV-Koch brennt dem Moderator eine Frage besonders unter den Nägeln: "Was gab es denn Leckeres?"

Der Sachverständige geht die einzelnen Speisen durch: "Gänsestopfleber, Ochsenschwanzsuppe, danach gab es dann Kalb, zum Schluss gab es dann die Käseplatte, und danach gab es dann noch ein Soufflé mit heißen Früchten."

Mitgebracht hat die edle Karte Sepp aus Brunnen am Vierwaldstättersee. Der Studio-Gast ist jedoch nicht nur Besitzer, sondern gleichzeitig auch der Küchenchef, der den gelisteten Gaumenschmaus einst auf den Teller gezaubert hat.

So richtig exklusiv wird das Schriftstück jedoch erst durch eine Signatur. "Ich hatte das Vergnügen und durfte für Andy Warhol und andere Gäste dieses Menü kochen", erläutert Sepp. Der Name des Pop-Art-Superstars sorgt bei Lichter für Schnappatmung.

Wie der Verkäufer weiter ausführt, sei er nach dem Essen in den Speisesaal gebeten worden. Dort habe man ihn gefragt, ob er ein Autogramm von Warhol wolle. "Mit dem grünen Kugelschreiber hat er dann dieses Kunstwerk vollbracht", erinnert sich Sepp.