Sensation bei "Bares für Rares": Verkäufer wird Glücksspiel-Gerät für fünffachen Preis los

Köln - In der gestrigen Donnerstagsausgabe (15. Februar) von " Bares für Rares " haben die Händler eine Menge Spielspaß. Der Grund: Der Verkäufer hat einen Glücksspiel-Automaten mitgebracht.

"Das ist ein Groschengrab, in vielen Kneipen hingen solche Automaten", erklärt der 47-jährige Experte. Dabei handele es sich um "einen recht alten Automaten" aus dem Jahr 1959, der von 1963 bis 1966 in Betrieb war. Neben der Laufzeit war auch die Ausschüttung festgelegt.

Hergestellt wurde das Glücksspiel-Gerät von der Firma Theodor Bergmann & Co., die im Jahr 1906 gegründet wurde.

Und man hat dabei auch auf eine leichte Bedienung geachtet. Denn es gibt an dem Automaten nur zwei Tasten. Zum einen die Kontrolltaste zum Ausleuchten der Gewinnzahlen, "weil in der Kneipe kann es dunkel und schummrig werden", so der Experte.

Der Verkäufer wünscht sich für das Gerät 100 Euro. Diesen Preis kann Deutschmanek sogar auf 150 Euro erhöhen.

Im Händlerraum entfacht neben einer Menge Spielspaß auch eine enorme Bieterei. Am Ende krallt sich Benjamin Leo Leo den Glücksspiel-Automaten für 850 Euro.

