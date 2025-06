Studentin trägt Sperrmüllfund zu "Bares für Rares": Händler zahlt Sensationspreis

Studentin Helen Bose aus Münster möchte bei "Bares für Rares" ein Fundstück aus dem Sperrmüll verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Als Horst Lichter (63) das Objekt erblickt, kann er seine Begeisterung nicht zurückhalten: "Das ist eine Granate! So was hatten wir noch nie hier gehabt", schwärmt der Moderator. Doch wovon ist hier eigentlich die Rede?

Experte Sven Deutschmanek (48) erklärt, dass es sich bei dem Mitbringsel von Verkäuferin Helen Bose aus Münster um ein sogenanntes Tellurium handelt. "Da werden letztendlich die Bewegungen von Sonne, Mond und Erde dargestellt."

Wie die Studentin im Begrüßungsgespräch offenbart, hat sie das Gerät in der Stadt neben einem Müllcontainer gefunden. "Das stand da so rum", merkt sie an. Also fragte die junge Frau den Besitzer, ob sie es mitnehmen dürfe. Sie durfte.

"Vor allen Dingen ist das ein Männerspielzeug", scherzt Lichter, als er bemerkt, wie der Sachverständige noch immer mit kindlicher Freude daran herumfummelte. "Selten hab ich Sven gesehen mit so viel Spaß an der Kurbel."

Die Ländergrenzen auf dem Globus sowie die Herstellung durch den Columbus Verlag sind für Deutschmanek ein Zeichen, dass das gute Stück aus den 1930er- oder 1940er-Jahren stammt. Frei von Mängeln sei das Gerät nicht, dafür selten und kurios.