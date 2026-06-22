Silberware sorgt bei "Bares für Rares" für Furore: ZDF-Expertin haut Traumpreis raus
Köln - Bei "Bares für Rares" sorgt ein außergewöhnliches Schmuckstück für Furore. Der Anblick regt nicht nur die Fantasie an, sondern auch den Kaufreiz der Händler.
Stefan und Petra sind mit einer Kette in die ZDF-Sendung gekommen, die optisch doch ziemlich aus der Reihe tanzt. Wie das Ehepaar im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (64) verrät, stamme das Objekt aus dem Besitz von Stefans Großvater.
"Es war mal ein Set aus drei Teilen. Dazu gehören noch ein Armband und eine Brosche", erklärt der Verkäufer aus Stuttgart. Im Rahmen der Erbschaft sei das Trio jedoch "auseinandergerissen worden".
Laut Expertin Wendela Horz wurde die Kette von Henning Koppel entworfen. Das Design verortet die 56-Jährige zwar in die 1940er-Jahre, die Herstellung sei jedoch erst 30 Jahre später erfolgt. Eine Punze offenbart das verwendete Material: 925er-Silber.
"Es sieht ein bisschen aus wie ein Stachelhalsband", scherzt Lichter. Aber die Goldschmiedin versichert ihm: "Das Tragen tut nicht weh." Bleibt nur noch eine Frage zu klären: Was ist das Mitbringsel mit der Seriennummer 98 wert?
Horz taxiert den Preis auf satte 1500 bis 2000 Euro. Damit haben Petra und Stefan nicht gerechnet. Allein der reine Silberwert betrage rund 800 Euro. Das Ehepaar muss erst einmal tief durchatmen, ehe Lichter ihnen die Händlerkarte überreicht.
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"Bares für Rares"-Händlerin gibt zu: "Habe ein Faible für auffällige Schmuckstücke"
Im Auktionsraum zieht die Kette natürlich sofort die Aufmerksamkeit von Susanne Steiger (43) auf sich. Die Juwelierin fackelt auch nicht lange und legt sich das Schmuckstück erst einmal selbst um den Hals: "Cool, oder? Ich find's mega!"
Wolfgang Pauritsch (54) sieht in der Silberware unterdessen eine Aneinanderreihung von Haifischzähnen. Er fühle sich an Knochen erinnert und müsse deshalb unweigerlich an die Familie Feuerstein denken.
Als der Österreicher die Kette probeweise wie ein Armband trägt, scherzt der Verkäufer: "Das können auch Rapper tragen." Doch egal, woran es erinnert, Steiger gefällt's. Bei der anschließenden Auktion lässt sie ihren Kollegen keine Chance.
Für 1800 Euro sichert sich die Juwelierin aus Aachen am Ende den Zuschlag und gesteht: "Ich habe ein Faible für auffällige Schmuckstücke." Die Kette treffe voll ihren Geschmack. Auch Petra und Stefan sind mit dem erzielten Erlös mehr als glücklich.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares