Überraschung bei "Bares für Rares": Experte irrt sich, Brüder kassieren mehr als gedacht

Köln - Ein Brüder-Paar möchte bei " Bares für Rares " ein ungeliebtes Familienerbstück loswerden. Am Ende steht eine Summe, mit der nicht einmal der Experte gerechnet hat.

Die Brüder Ulli und Christoph (r.) sind mit einer alten Braut-Schachtel zu "Bares für Rares" gekommen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Wir haben die Schachtel immer Hut-Schachtel genannt, bis wir mal recherchiert haben und jetzt wissen, dass es eine Braut-Schachtel ist", erläutert Ulli aus Rehburg-Loccum im Gespräch mit Horst Lichter (64). Der ZDF-Moderator fischt im Trüben: "Braut-Schachtel?"

Experte Sven Deutschmanek (50) doziert, dass in solchen Dosen früher einmal Brautkronen samt Schleier aufbewahrt wurden. Die ersten Exemplare habe es bereits im 16. Jahrhundert gegeben. Ullis Box stammt laut Aufschrift aus dem Jahr 1822.

"Schon als Kind habe ich die Schachtel nicht gemocht, weil das Bild so primitiv gemalt ist", witzelt der Verkäufer. Deutschmanek muss ihm recht geben. Vor allem "die Gesichter sind einfach gestaltet". Lichter feiert unterdessen das Alter.

Laut seinem Sachverständigen sei die Spanholz-Schachtel "wohl von einem Dorfmaler auf Bestellung" mit Kreidefarben bemalt worden. Dass die Herstellung mehr als 200 Jahren zurückreicht, ist kaum zu erkennen. Deutschmanek bewertet den Zustand als "sehr gut".

Während er die Rarität in einem Heimatmuseum sieht, wollen Ulli und Christoph lieber 250 bis 300 Euro dafür haben. Wie der Experte verrät, seien die Schachteln "nicht mehr ganz so begehrt". Nichtsdestotrotz hält er den Wunschpreis für absolut realistisch.