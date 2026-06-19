Überraschung bei "Bares für Rares": Experte irrt sich, Brüder kassieren mehr als gedacht
Köln - Ein Brüder-Paar möchte bei "Bares für Rares" ein ungeliebtes Familienerbstück loswerden. Am Ende steht eine Summe, mit der nicht einmal der Experte gerechnet hat.
"Wir haben die Schachtel immer Hut-Schachtel genannt, bis wir mal recherchiert haben und jetzt wissen, dass es eine Braut-Schachtel ist", erläutert Ulli aus Rehburg-Loccum im Gespräch mit Horst Lichter (64). Der ZDF-Moderator fischt im Trüben: "Braut-Schachtel?"
Experte Sven Deutschmanek (50) doziert, dass in solchen Dosen früher einmal Brautkronen samt Schleier aufbewahrt wurden. Die ersten Exemplare habe es bereits im 16. Jahrhundert gegeben. Ullis Box stammt laut Aufschrift aus dem Jahr 1822.
"Schon als Kind habe ich die Schachtel nicht gemocht, weil das Bild so primitiv gemalt ist", witzelt der Verkäufer. Deutschmanek muss ihm recht geben. Vor allem "die Gesichter sind einfach gestaltet". Lichter feiert unterdessen das Alter.
Laut seinem Sachverständigen sei die Spanholz-Schachtel "wohl von einem Dorfmaler auf Bestellung" mit Kreidefarben bemalt worden. Dass die Herstellung mehr als 200 Jahren zurückreicht, ist kaum zu erkennen. Deutschmanek bewertet den Zustand als "sehr gut".
Während er die Rarität in einem Heimatmuseum sieht, wollen Ulli und Christoph lieber 250 bis 300 Euro dafür haben. Wie der Experte verrät, seien die Schachteln "nicht mehr ganz so begehrt". Nichtsdestotrotz hält er den Wunschpreis für absolut realistisch.
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Zehn Euro als Zünglein an der Waage: "Bares für Rares"-Star Fabian Kahl happy
Fabian Kahl (34) und Christian Vechtel (51) versuchen im Händlerraum erst einmal die Schrift auf der alten Kiste zu entziffern. "Lieb du mich allein oder lass es gar sein", ist darauf in verschnörkelter Schrift zu lesen.
"Wunderschön gemalt", lobt Daniel Meyer (53) und widerspricht damit dem Urteil des Experten und des Verkäufer-Duos. Ulli macht seinen Standpunkt daraufhin erneut deutlich: "Ich freue mich am meisten darauf, wenn ich die alte Schachtel los bin."
Das lassen sich die potenziellen Käufer natürlich nicht zweimal sagen. Kahl startet mit 120 Euro in die Verhandlungen. Vechtel erhöht auf 200 Euro, weil ihm für das Objekt "gerade ein Kunde eingefallen" ist. Doch ein Veto folgt sogleich.
"Das kannst du dir direkt aus dem Kopf schlagen", moniert Markus Wildhagen (60) und bietet 250 Euro. Der Kollege wirft daraufhin tatsächlich das Handtuch. Im Zweikampf mit Kahl steigt der Preis anschließend auf stolze 350 Euro. Mehr möchte der 60-Jährige nicht bieten.
Und so schlägt der Thüringer zu: Kahl legt noch zehn Euro obendrauf und erhält für 360 Euro den Zuschlag. "Ich finde die wirklich schön", freut sich der 34-Jährige und auch Ulli fühlt sich "wunderbar mit dem super Ergebnis".
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares