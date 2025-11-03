Super-GAU nach satter 12.000-Euro-Forderung: Paar bricht "Bares für Rares"-Auftritt ab

Köln - Charlotte von der Berswordt und Helmut Fritsche wollen bei " Bares für Rares " ein kleines Vermögen abkassieren. Doch die Expertise wird zum Desaster. Es kommt zum vorzeitigen Abbruch!

Für 12.000 Euro wollen Charlotte von der Berswordt und Helmut Fritsche bei "Bares für Rares" einen Ring loswerden. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Tatsächlich hat das Paar einen echten Hingucker mit in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln gebracht. Es handelt sich dabei um einen Gelbgold-Ring, verziert mit Diamanten und einem auffälligen blauen Saphir.

Beim Anblick des funkelnden Klunkers bekommt nicht nur Moderator Horst Lichter (63) große Augen - auch seine Expertin ist völlig von den Socken. "Ein Klassiker", schwärmt Heide Rezepa-Zabel. Zudem kann sie die Echtheit des Saphirs sofort bestätigen.

Sämtliche Ausführungen der Sachverständigen stützen zunächst die Hoffnung der Studio-Gäste auf den ganz großen Reibach. Ihr wenig bescheidener Wunschpreis: 12.000 Euro! Und der kommt nicht von ungefähr.

Fritsche legt der Expertin einen Edelsteinbefundbericht vor, der einige Informationen über den feilgebotenen Ring bereithält. Bei den meisten Angaben geht Rezepa-Zabel mit. Nur eine Sache stört sie gewaltig - und das hat Konsequenzen.