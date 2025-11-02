Tränen bei "Bares für Rares": Mega-Expertise macht Verkäuferin fassungslos

Köln - Große Überraschung bei " Bares für Rares ": Ein Ehepaar möchte in der ZDF-Trödelshow ein Gemälde verkaufen. Doch mit dem möglichen Preis haben die beiden nicht gerechnet.

Rita und Oswin aus der Nähe von Limburg an der Lahn möchten bei "Bares für Rares" ein Gemälde verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Rita und Oswin aus der Nähe von Limburg an der Lahn in Hessen kommen ohne große Erwartungen in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.

Mitgebracht hat das Ehepaar ein Bild, welches sie einst geschenkt bekommen haben. "Wir haben das Bild vor zwanzig Jahren von einem älteren Pärchen geschenkt bekommen. Die haben bei uns in einem Mehrfamilienhaus gewohnt und wir haben uns ein bisschen um sie gekümmert", verrät Oswin gegenüber Moderator Horst Lichter (63).

Der frühere TV-Koch finde das Gemälde, auf dem Jesus zu sehen ist, gut gemacht und es sei auch nicht groß und passe theoretisch auch in die kleinste Stube, doch "die Problematik, die ich sehe: Wer kauft das? Eine schöne junge Dame oder ein Stillleben wäre sicher einfacher zu verkaufen", ist sich der Entertainer sicher.

Experte Detlev Kümmel (57) ist da aber ganz anderer Meinung, denn für sakrale Kunst gebe es durchaus Sammler. "Wir haben hier ein Altmeisterwerk vor uns. Leider nicht signiert, dann wäre es einfacher, dann könnte man viel mehr sagen", macht der Sachverständige klar.