"Bares für Rares"-Paar aus Sachsen findet unscheinbare Schmuckstücke: Im Händlerraum gehen sie durch die Decke

Köln - Diese Wendung bei " Bares für Rares " hat es in sich: Zwei unscheinbare Schmuckstücke entpuppen sich als Teil einer besonderen Kollektion und gehen auch im Händlerraum durch die Decke.

Gabi und Micha Gräfe aus Großdeuben im Landkreis Leipzig möchten zwei Schmuckstücke bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Mitgebracht haben diese Gabi und Micha Gräfe aus Großdeuben im Landkreis Leipzig. Genauer gesagt kommt das Ehepaar mit zwei Ohrclips in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.

"Die habe ich von einer Freundin bekommen. Die ist weggezogen, hat mir eine Tüte voll Schmuck gegeben und hat mir gesagt: 'Hier Gabi, da habe ich keine Verwendung mehr für'", verrät Gabi, die bei einer großen Bäckerei in der Produktion arbeitet.

Da die Ohrclips mit Haarspray verklebt gewesen seien, ist das Verkäufer-Paar davon ausgegangen, dass es sich um Modeschmuck handele.

Doch schon bei der Expertise von Dr. Heide Rezepa-Zabel (60) kommt es zu einer faustdicken Überraschung.

"Die Ohrclips stammen aus der Firma Tiffany & Co. und sind im Zusammenhang mit der berühmten 'Signature X Collection' entworfen worden von Paloma Picasso in den 90er-Jahren", weiß die Sachverständige.