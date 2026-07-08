"Bares für Rares"-Paar aus Sachsen findet unscheinbare Schmuckstücke: Im Händlerraum gehen sie durch die Decke
Köln - Diese Wendung bei "Bares für Rares" hat es in sich: Zwei unscheinbare Schmuckstücke entpuppen sich als Teil einer besonderen Kollektion und gehen auch im Händlerraum durch die Decke.
Mitgebracht haben diese Gabi und Micha Gräfe aus Großdeuben im Landkreis Leipzig. Genauer gesagt kommt das Ehepaar mit zwei Ohrclips in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.
"Die habe ich von einer Freundin bekommen. Die ist weggezogen, hat mir eine Tüte voll Schmuck gegeben und hat mir gesagt: 'Hier Gabi, da habe ich keine Verwendung mehr für'", verrät Gabi, die bei einer großen Bäckerei in der Produktion arbeitet.
Da die Ohrclips mit Haarspray verklebt gewesen seien, ist das Verkäufer-Paar davon ausgegangen, dass es sich um Modeschmuck handele.
Doch schon bei der Expertise von Dr. Heide Rezepa-Zabel (60) kommt es zu einer faustdicken Überraschung.
"Die Ohrclips stammen aus der Firma Tiffany & Co. und sind im Zusammenhang mit der berühmten 'Signature X Collection' entworfen worden von Paloma Picasso in den 90er-Jahren", weiß die Sachverständige.
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Drei "Bares für Rares"-Händler liefern sich Bietergefecht
Zudem seien die bekannten Schmuckstücke aus 750er-Gold hergestellt, tragen die typische "T & CO"-Markierung und seien trotz einer minimalen Veränderung in einem sehr guten Zustand.
Ein wahrer Luxus-Fund, den das Ehepaar in der Tüte gefunden hat. Beim Wunschpreis orientieren sie sich an den Goldpreis, der bei 2100 Euro liegt.
"Ich würde die Clips auf 2800 bis 3200 Euro taxieren", setzt die Expertin die Schätzung sogar noch höher an.
Im Händlerraum kommt das erste Gebot von Schmuck-Liebhaberin Susanne Steiger (43), die sofort mit 2000 Euro einsteigt.
Neben der 43-jährigen Händlerin sind auch Daniel Meyer (53) und Fabian Kahl (34) interessiert und liefern sich mit Steiger ein Bietergefecht.
"Die sind mega, die sind wirklich voll", so die Juwelierin, die mit 3550 Euro schlussendlich auch das Rennen macht.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares