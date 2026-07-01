"Bares für Rares"-Experte entdeckt üblen Schaden, Schwestern fordern trotzdem 2800 Euro

Köln - Zwei Schwestern wollen bei " Bares für Rares " ein Gemälde verkaufen - auf Wunsch ihrer verstorbenen Mutter. Als Horst Lichter den Schätzpreis hört, staunt er nicht schlecht.

Sabine und Brigitte aus München sind auf Wunsch ihrer verstorbenen Mutter zu "Bares für Rares" gekommen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Dem 64-jährigen Moderator gefällt das Bild, welches Sabine und Brigitte aus München mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht haben. "Oh, das ist aber schön warm, da sucht man den Schatten!", lautet sein erster Eindruck.

Kurz darauf springt dem einstigen TV-Koch jedoch eine Auffälligkeit ins Auge: "Ist das am Glas oder ein Fleck am Bild?", fragt er seinen Experten. Colmar Schulte-Goltz (53) hat den Fehler längst entdeckt und deklariert ihn als "große Beschädigung".

Tatsächlich fehle an der betroffenen Stelle "eine ganze Menge von der Malereischicht". Zum Glück lasse sich der Schaden aber restaurieren. Als Motiv erkennt er unter anderem die Alhambra von Granada: "Wir sind also in Spanien."

Im Kern handelt das Gemälde jedoch von etwas anderem. Es zeigt eine Osterprozession. Signiert ist es von John Gleich. Der Name wird komplett deutsch ausgesprochen, da der Künstler aus Berlin stammte, wie Schulte-Goltz doziert. Doch was ist es wert?

Sabine und Brigitte wünschen sich satte 2800 Euro für ihr Mitbringsel. Und damit sind sie gut dabei. Der Experte taxiert auf 2400 bis 2800 Euro. "Wow, ich hätte nicht gedacht, dass der so teuer ist", staunt Lichter mit großen Augen.