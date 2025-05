Verkäufer trägt Ein-Euro-Fund zu "Bares für Rares": Expertise bringt Preisexplosion

Köln - Nur einen Euro hat das Objekt gekostet, welches Klaus Markus bei " Bares für Rares " zum Verkauf anbietet. Erst in der ZDF-Sendung erfährt er, was der Trödelfund tatsächlich wert ist!

Klaus Markus (r.) möchte bei "Bares für Rares" einen "Ein-Euro-Fund" vom Flohmarkt zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Im Gespräch mit Horst Lichter (63) offenbart der Studio-Gast, dass er auf dem Flohmarkt einst 50 Minuten lang auf seine Frau warten musste. Als die Holde dann endlich um die Ecke bog, hatte sie die farbenfrohe Vase unterm Arm.

"Dat is' was richtig Schönes und Buntes", urteilt der Moderator. Für alles Weitere ist an diesem Nachmittag Friederike Werner (63) zuständig. Und die Expertin hat nach wenigen Blicken gleich eine sensationelle Botschaft parat.

Auf dem Grund des Gefäßes ist nämlich ein Wappen zu sehen, das auf die edle Herkunft des Ein-Euro-Funds hindeutet. Es verweist auf den renommierten französischen Keramik-Hersteller Longwy. Entstanden sei das Objekt zwischen 1890 und 1940.

Gedanken über den Wunschpreis haben sich Markus und seine Frau im Vorfeld bereits gemacht. "Wir wollen den Einkaufspreis verdreißigfachen", erklärt der Besitzer forsch. Was nach Spektakel klingt, bedeutet in Zahlen ausgedrückt nichts anderes als 30 Euro. Da hat der Betriebsmarktforscher die Rechnung aber ohne Werner gemacht.

Die Expertin verhundertfacht den Kaufpreis. Maximal seien sogar bis zu 150 Euro drin. Für 30 Euro würde Markus in Fast Food investieren. Jeder Euro mehr bedeute "lecker essen gehen".