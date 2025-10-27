"Bares für Rares"-Hammer: Händler drehen durch und sprengen Expertise deutlich

Köln - Eine Verkäuferin bei " Bares für Rares " traut ihren Augen nicht: Zunächst wird ihr Wunschpreis übertroffen und dann auch noch die Expertise gesprengt!

Susanne Fürer (51) möchte bei "Bares für Rares" ein Schmuckstück verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Susanne Fürer (51) besucht die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln mit einer Brosche im Gepäck. Diese ist umgearbeitet worden und sei vorher eine Krawatten-Nadel gewesen.

"Ich möchte die Brosche verkaufen, weil sie nur in der Schublade liegt und niemand sie trägt. Dazu ist sie zu schade", erklärt die Kandidatin auf Nachfrage von Moderator Horst Lichter (63).

Doch wie ist die 51-Jährige an das Schmuckstück gekommen? "Die hat ein Ur-Großonkel von mir verliehen bekommen – vom letzten russischen Zar. Zumindest erzählt man das in der Familie", verrät Susanne weiter.

Der Ur-Großonkel habe ein Trompetensolo vor dem Zarenpaar gespielt, als dieses auf Deutschlandbesuch war. Und dieses habe die Zarin so gerührt, dass er die Krawatten-Nadel verliehen bekommen habe.