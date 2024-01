Wahnsinn bei "Bares für Rares": Kandidat will seinen Mann zu Geld machen

Bei Bares für Rares kommt es häufig zu komischen Situation. Oft versuchen die Kandidaten mit irrsten Argumenten den Händlern noch höhere Angebote zu entlocken.

Von Florian Fischer

Köln - Bei "Bares für Rares" kommt es häufig zu komischen Situation. Denn oft versuchen die Kandidaten mit irrsten Argumenten, den Händlern noch höhere Angebote zu entlocken. So auch geschehen in der Ausgabe am gestrigen Montag (15. Januar).

Knut Zimmermann und Gerd Vogel aus Offenbach wollen ein besonderes Poster bei "Bares für Rares" loswerden. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares Als das Ehepaar Knut Zimmermann und Gerd Vogel aus Offenbach das Pulheimer Walzwerk betritt, weiß noch keiner, welch unmoralisches Angebot das Paar am Ende abgibt. Aber der Reihe nach: Die beiden möchten ein Stück Pop-Art-Geschichte für die Wand loswerden. "Also die Trennung von dem Poster ist eigentlich leicht. Weil es stand jetzt so lange in der Ecke", erklärt Gerd, während sein Partner hinzufügt: "Und wir sind den Staubfänger los." Doch bevor das Paar aus Offenbach mit dem "Staubfänger" in den Händlerraum darf, möchte Kunsthistorikerin Bianca Berding (47) sich das Poster anschauen. Und auch Moderator Horst Lichter (62) gesellt sich zu dem Trio. Bares für Rares "Bares für Rares": Diese Retro-Objekte sorgen für den vollen Durchblick "Das sieht schön bunt aus, das gefällt mir", freut er sich über den farbenfrohen Anblick.

Das Werk stammt von dem berühmten US-Amerikaner Keith Haring, der bereits mit 31 Jahren verstarb. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Bares für Rares": Ist das Plakat etwa gefälscht?