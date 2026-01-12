Wahnsinn im Verkaufsraum: "Bares für Rares"-Händler drehen durch - ein Detail ist entscheidend

Köln - Ein T-Shirt, welches durch seine Autogramme besonders wird, steht bei " Bares für Rares " im Fokus. Ein Detail sorgt jedoch dafür, dass die Händler durchdrehen.

Moe Jacksch und seine Tochter Lara möchten bei "Bares für Rares" ein besonderes T-Shirt verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Moe Jacksch und seine Tochter Lara aus Berlin bringen das Kleidungsstück mit in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.

Das T-Shirt hat einen besonderen Hintergrund und vor allem einen außergewöhnlichen Aufdruck, der auch Moderator Horst Lichter (63) und Expertin Annika Raßbach (45) begeistert.

"Was machst du denn hier?", will die Sachverständige wissen, als der frühere TV-Koch Lichter den Expertenraum betritt.

Der 63-Jährige geht darauf ein. "Ich wohne hier", antwortet der Entertainer, woraufhin Raßbach klarmacht: "Aber doch nicht jetzt, um diese Zeit!"

Bei dem Dialog, den die beiden vortragen, handelt es sich um Loriots Komödie "Pappa ante portas".

Der Vater des Verkäufers sei 1990 als Musiker auf dem Bergfest der Dreharbeiten des Films engagiert worden, wo Loriot sich einen "Schneewalzer" gewünscht habe. Als Dank soll es dann das T-Shirt gegeben haben.