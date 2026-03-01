"Bares für Rares": ZDF-Experte deckt dreiste Fälschung auf, Firma aus Dresden beteiligt

Köln - Ein Ehepaar bietet bei " Bares für Rares " ein Objekt an, in dem Glauben, es sei sehr wertvoll. Wenige Minuten später zeigt Horst Lichter (64) ihnen den Ausgang!

Manfred Jörg und seine Ehefrau Andrea Messer (r.) aus Wallhausen wollen bei "Bares für Rares" ein Gemälde zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Manfred Jörg und Andrea Messer aus Wallhausen sind mit einem Bild in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gereist, welches der Verkäufer vor rund 14 Jahren im Rahmen einer Haushaltsauflösung vor dem Wurf in den Müll bewahrt hatte.

Dafür sei es "viel zu schade" gewesen, wie Jörg im Gespräch mit dem Trödelshow-Moderator erklärt. Jetzt hoffen er und seine Frau, dass es tatsächlich einiges wert ist. Um das herauszufinden, ist an diesem Nachmittag Colmar Schulte-Goltz zuständig.

Der 52-jährige Experte nimmt die winterliche Landschaft, die auf Papier dargestellt ist, genau unter die Lupe. Dabei springt ihm eine Signatur von Erwin Kettemann ins Auge. Eigentlich ein gutes Zeichen, doch Schulte-Goltz meldet Zweifel an.

Lichter ist ebenfalls skeptisch. "Warum hat der nicht auf Leinwand gemalt?", hakt er beim Experten nach. Dieser deckt daraufhin eine gravierende Ungereimtheit auf, denn ohne den Rahmen sehe man "einen deutlichen Unterschied zwischen dem gelblichen Bildfeld und der Umgebung".

Schlimmer noch: Am unteren rechten Bildrand ist deutlich ein großes aufgedrucktes "C" zu erkennen. Das Kürzel stehe für "Copyright", daneben sei zusätzlich auch noch der Hinweis "Sartos Druck" zu lesen.