"Bares für Rares": ZDF-Experte deckt dreiste Fälschung auf, Firma aus Dresden beteiligt
Köln - Ein Ehepaar bietet bei "Bares für Rares" ein Objekt an, in dem Glauben, es sei sehr wertvoll. Wenige Minuten später zeigt Horst Lichter (64) ihnen den Ausgang!
Manfred Jörg und Andrea Messer aus Wallhausen sind mit einem Bild in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gereist, welches der Verkäufer vor rund 14 Jahren im Rahmen einer Haushaltsauflösung vor dem Wurf in den Müll bewahrt hatte.
Dafür sei es "viel zu schade" gewesen, wie Jörg im Gespräch mit dem Trödelshow-Moderator erklärt. Jetzt hoffen er und seine Frau, dass es tatsächlich einiges wert ist. Um das herauszufinden, ist an diesem Nachmittag Colmar Schulte-Goltz zuständig.
Der 52-jährige Experte nimmt die winterliche Landschaft, die auf Papier dargestellt ist, genau unter die Lupe. Dabei springt ihm eine Signatur von Erwin Kettemann ins Auge. Eigentlich ein gutes Zeichen, doch Schulte-Goltz meldet Zweifel an.
Lichter ist ebenfalls skeptisch. "Warum hat der nicht auf Leinwand gemalt?", hakt er beim Experten nach. Dieser deckt daraufhin eine gravierende Ungereimtheit auf, denn ohne den Rahmen sehe man "einen deutlichen Unterschied zwischen dem gelblichen Bildfeld und der Umgebung".
Schlimmer noch: Am unteren rechten Bildrand ist deutlich ein großes aufgedrucktes "C" zu erkennen. Das Kürzel stehe für "Copyright", daneben sei zusätzlich auch noch der Hinweis "Sartos Druck" zu lesen.
Horst Lichter resümiert die Expertise: "Dann haben wir eine Fälschung!"
Hinter den zwei Wörtern verbirgt sich "ein Unternehmen, das aus Dresden stammte und ab 1914 den Markt mit populären Wandbildern bedient hat", wie der Sachverständige weiter fachkundig doziert.
Bedeutet übersetzt: Das Bild ist nicht echt, sondern eine Fälschung. Und damit auch nichts für die Sendung. Besonders pikant: Mit der gefälschten Unterschrift wurde versucht, das Werk als authentisch darzustellen.
"Wenn du mir jetzt sagst, diese Unterschrift ist nicht mit gedruckt worden, sondern später in einer fälschlichen Absicht, dann haben wir eine Fälschung", resümiert Horst Lichter und zeigt sich dabei alles andere als begeistert.
Für Manfred und Andrea heißt das nichts Gutes: Mit den Worten "Das tut mir leid, ihr Lieben. Ich darf euch die Karte nicht geben. Seid mir bitte nicht böse", schickt der einstige TV-Koch die beiden Eheleute samt ihrem Papierdruck wieder nach Hause. Plagiate haben in der Show keine Chance!
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares