20 Jahre "Bauer sucht Frau": So hat die Landluft Inka Bause verändert

Berlin/Köln - Moderatorin Inka Bause (56) präsentiert seit 20 Jahren "Bauer sucht Frau" - und bemerkt dadurch sogar körperliche Veränderungen.

Inka Bause (56) glaubt, dass "Bauer sucht Frau" sie abgehärtet hat. © Hendrik Schmidt/dpa

"Seit ich bei 'Bauer sucht Frau' dabei bin, scheint mein Immunsystem im Dauereinsatz zu sein. Ich friere kaum noch und bin so gut wie nie krank", sagte die 56-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Für die Kuppelshow, die einsame Landwirte bei der Suche nach der großen Liebe begleitet, muss die Moderatorin oft in ländlichen Regionen und unter freiem Himmel moderieren. Jeder weiß: Da pfeift schon mal ein kühler Wind.

Bause ist nach eigenen Angaben aber kein Fan von Moderationen im Wintermantel. Entsprechend kälteresistent muss sie sein - und ist es nach eigenen Angaben auch.

"Ich glaube, dass mich 'Bauer sucht Frau' da abgehärtet hat", sagte sie. "Man könnte auch sagen: 'Bauer sucht Frau' hat mich jung gehalten."

Im deutschen Fernsehen gebe es vermutlich auch niemanden, der so viel draußen und an der Landluft gedreht habe wie sie für das langlebige RTL-Format. "Allerhöchstens Wettermoderatoren."