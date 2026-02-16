Tiere verenden bei Busch-Inferno! "Bauer sucht Frau"-Star bangt um Existenz

Togo - Farmer Philipp erlangte durch " Bauer sucht Frau International " Bekanntheit. Vor allem sein schroffes Verhalten gegenüber seinen Hofdamen wurde kritisch beäugt. Jetzt gibt es erschreckende Nachrichten vom 44-Jährigen.

"Bauer sucht Frau"-Star Philipp (44) hat Teile seiner Existenz verloren. © RTL

"Ein Buschfeuer hat mein Anwesen zerstört", erklärt der Wahl-Togolese gegenüber "Neue Woche".

Ihm selbst, seiner Partnerin Gloria (28) und der gemeinsamen Tochter Johanna (1) sei zwar nichts passiert, aber alles, was er sich in den vergangenen Jahren angepflanzt habe, sowie sein Stall seien abgebrannt. "Wir sind am A*sch", macht der "Bauer sucht Frau"-Star in einem Video bei "gofundme" klar, mit dem er zu Spenden aufruft.

Neben dem Eselstall habe es den Campingplatz sowie den "Wald bis zur Aussicht" erwischt.

Und bei dem Buschfeuer hat es auch Opfer gegeben. "Kaninchen tot, Hühner tot. Ich kann nicht mehr", lässt der Farmer weinend wissen. Immerhin habe er die Puten, Enten, Schweine und einen Esel retten können.

Zudem sei ihm ein kleines Stück Wald und sein Lkw geblieben.