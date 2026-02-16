Tiere verenden bei Busch-Inferno! "Bauer sucht Frau"-Star bangt um Existenz
Togo - Farmer Philipp erlangte durch "Bauer sucht Frau International" Bekanntheit. Vor allem sein schroffes Verhalten gegenüber seinen Hofdamen wurde kritisch beäugt. Jetzt gibt es erschreckende Nachrichten vom 44-Jährigen.
"Ein Buschfeuer hat mein Anwesen zerstört", erklärt der Wahl-Togolese gegenüber "Neue Woche".
Ihm selbst, seiner Partnerin Gloria (28) und der gemeinsamen Tochter Johanna (1) sei zwar nichts passiert, aber alles, was er sich in den vergangenen Jahren angepflanzt habe, sowie sein Stall seien abgebrannt. "Wir sind am A*sch", macht der "Bauer sucht Frau"-Star in einem Video bei "gofundme" klar, mit dem er zu Spenden aufruft.
Neben dem Eselstall habe es den Campingplatz sowie den "Wald bis zur Aussicht" erwischt.
Und bei dem Buschfeuer hat es auch Opfer gegeben. "Kaninchen tot, Hühner tot. Ich kann nicht mehr", lässt der Farmer weinend wissen. Immerhin habe er die Puten, Enten, Schweine und einen Esel retten können.
Zudem sei ihm ein kleines Stück Wald und sein Lkw geblieben.
"Bauer sucht Frau"-Star möchte Feuerwehr installieren
In seiner Gegend brenne es jedes Jahr aufgrund von Brandrodung, unbeaufsichtigten Holzkohlehügeln und weil Jäger sowie Hirten Feuer legen würden.
Ein weiteres großes Problem sei, dass es keine Feuerwehr gebe, was Philipp jetzt als Anlass genommen habe, eine Feuerwehr zu installieren, um für besseren Schutz zu sorgen.
"Das könnte eine große Chance für die Region sein", verdeutlicht er in der Zeitschrift. Auch er wolle seinen Beitrag dazu leisten und könne zwei alte Autos zur Verfügung stellen. Zudem gebe es in der Umgebung 52 Wasserfälle, sodass auch die Wasserversorgung kein Problem sei.
Allerdings müsse er sich zunächst einmal um sein eigenes Anwesen kümmern, neue Ställe für seine Tiere bauen und seine Permakultur wieder zum Leben zu erwecken.
Trotz des Dramas kommt für den "Bauer sucht Frau"-Star eine Flucht nicht infrage: "Ich bin glücklich hier. Das Land und meine Familie sind mir ans Herz gewachsen."
Titelfoto: RTL