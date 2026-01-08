Alles anders als gedacht: RTL-Bauer Friedrich und Laura geben Beziehungsupdate
Lippetal (NRW) - Schweben Friedrich (29) und Laura (26) noch immer auf Wolke sieben? Wenige Wochen nach dem "Bauer sucht Frau"-Finale wird deutlich: Es ist doch alles anders als gedacht!
An den beiden Turteltauben scheiden sich nach wie vor die Geister. Für die einen sind sie DAS Traumpaar der abgelaufenen Staffel, für andere bilden die beiden bloß eine Zweckgemeinschaft, um die neugewonnene Aufmerksamkeit für eine Instagram-Karriere zu nutzen.
Die Wahrheit kennen am Ende nur die beiden. Tatsächlich gestaltet sich ihr gemeinsamer Hof-Alltag aber nicht wie erwartet. Statt Ackerpflügen und Stallarbeit prägen - wie von den Kritikern vorgeworfen - derzeit Smartphone, Kamera und Social Media ihr Leben.
Jüngst teilte Laura ein Video, das sie dabei zeigt, wie sie Friedrich bei der Produktion von Social-Media-Content unterstützt. Die Szene zeigt den Landwirt, wie er mehrfach erfolglos versucht, einen auswendig gelernten Text einzusprechen.
"Ich frier' mir hier den Ar*** ab", kommentiert Laura die Situation auf dem Acker, nachdem ihr Liebster sein Vorhaben nach einem weiteren Versprecher zum x-ten Mal von vorne beginnt. "POV: Dein Freund ist Agrarfluencer", scherzt sie.
Erster Liebesurlaub führt Friedrich und Laura in die verschneiten Berge
Vielsagend hat die 26-jährige Lehrerin den Clip dann noch mit den Worten "Eigentlich wollte ich Bäuerin werden" versehen. Damit meint sie weniger ihre beruflichen Absichten, sondern ihre neue Rolle. Doch der Hof-Alltag scheint aktuell zweitrangig.
Dennoch beweisen die liebevollen Neckereien und der vertraute Umgang miteinander, dass es zwischen den beiden wirklich gefunkt hat. In diesem Zusammenhang durfte natürlich auch der erste gemeinsame Urlaub nicht fehlen.
Dieser verlief jedoch anders als ursprünglich geplant. Eigentlich hatten Laura und Friedrich nach Südafrika reisen wollen, wie der RTL-Bauer auf seinem Kanal verriet. Aufgrund des abgelaufenen Reisepasses seiner Partnerin musste jedoch kurzfristig umgedacht werden.
Spontan entschied sich das Paar für einen Trip in die Schweiz. Dort verbrachten sie einen romantischen Liebesurlaub zwischen Bergen und Winterlandschaft. Gegenüber ihrer Community gab Laura zu, dass sie ohnehin von Anfang an lieber in den Schnee wollte.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius