RTL sucht "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer: Diese Kriterien müssen die Singles erfüllen
Köln - Ab sofort sucht RTL wieder liebeslustige Landwirte und Landwirtinnen, die in der nächsten Staffel von "Bauer sucht Frau" auf die Suche nach der Liebe fürs Leben gehen wollen.
Mit bisher 21 Staffeln, die auf dem Kölner Sender gelaufen sind, zählt "BsF" schon zum festen Programm-Inventar von RTL.
Und da die neue Staffel bereits in den Startlöchern steht, wird nun kräftig die Werbetrommel gerührt, um jede Menge Single-Bauern und Single-Bäuerinnen unter die Lupe zu nehmen.
Ab sofort können die sich nämlich bewerben, um Teil der neuen Ausgabe von "Bauer sucht Frau" zu werden. Teilnahmeberechtigt sind alle Landwirtinnen und Landwirte aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, teilt der Sender mit.
"Du bist Landwirt:in, doch zu deinem Glück fehlt dir, dass jemand das Leben und den Alltag mit dir teilt? Dann lass' dich von uns bei deiner Suche unterstützen und fülle das untenstehende Formular aus", heißt es im offiziellen Bewerbungsformular.
So läuft das Bewerbungsverfahren ab
Neben jeder Menge Eckdaten rund um Wohnort und Branche innerhalb der Landwirtschaft werden auch Fragen zum potenziellen Traumpartner gestellt, um die große Liebe noch präziser auswählen zu können.
Dazu gehören auch gern gesehene Charaktereigenschaften sowie persönliche Gründe, warum der Liebe ausgerechnet bei "BsF" mit Inka Bause nachgeholfen werden soll.
Wie das Casting-Team offiziell mitteilt, sind "Authentizität, die Bereitschaft, den eigenen Alltag zu zeigen, und eine ernsthafte Partnersuche" die wichtigsten zu erfüllenden Kriterien, um bei RTL an den Start zu gehen.
Hat sich das Team für einen geeigneten Kandidaten entschieden, wird dieser Anfang Sommer beim Kennenlernen des Traumpartners begleitet.
Einen offiziellen Sendestart hat RTL bislang noch nicht verraten. Moderiert wird die Show von RTL-Legende Inka Bause.
Titelfoto: RTL