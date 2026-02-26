RTL sucht "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer: Diese Kriterien müssen die Singles erfüllen

Köln - Ab sofort sucht RTL wieder liebeslustige Landwirte und Landwirtinnen, die in der nächsten Staffel von " Bauer sucht Frau " auf die Suche nach der Liebe fürs Leben gehen wollen.

Seit dem TV-Start von "Bauer sucht Frau" 2005 ist Inka Bause als Moderatorin mit dabei. © Hendrik Schmidt/dpa

Mit bisher 21 Staffeln, die auf dem Kölner Sender gelaufen sind, zählt "BsF" schon zum festen Programm-Inventar von RTL.

Und da die neue Staffel bereits in den Startlöchern steht, wird nun kräftig die Werbetrommel gerührt, um jede Menge Single-Bauern und Single-Bäuerinnen unter die Lupe zu nehmen.

Ab sofort können die sich nämlich bewerben, um Teil der neuen Ausgabe von "Bauer sucht Frau" zu werden. Teilnahmeberechtigt sind alle Landwirtinnen und Landwirte aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, teilt der Sender mit.

"Du bist Landwirt:in, doch zu deinem Glück fehlt dir, dass jemand das Leben und den Alltag mit dir teilt? Dann lass' dich von uns bei deiner Suche unterstützen und fülle das untenstehende Formular aus", heißt es im offiziellen Bewerbungsformular.