Schon nach kurzer Zeit: Liebes-Aus bei "Bauer sucht Frau"-Star!

Köln - Selina Köhler (25) gehörte zu den zwei Auserwählten, die Rekord-Landwirt Friedrich Dieckmann (29) zur Hofwoche bei " Bauer sucht Frau " eingeladen hatte. Zwar konnte sie das Herz des Hotties nicht gewinnen, doch ihrem Liebesglück scheint das Ganze keinen Abbruch getan zu haben - bis jetzt.

Nach nur kurzer Zeit ist zwischen Selina Köhler (25) und Bennet Behnke (25) alles wieder aus. © Bildmontage: Instagram/selinakoehler (Screenshot), Instagram/bennetbehnke (Screenshot)

Denn in den vergangenen Wochen wurde gemutmaßt, dass die Studentin in Bennet Behnke (25) einen neuen Partner gefunden hat.

Auffällig war ein Video, welches der Content Creator auf seinem TikTok-Kanal geteilt hatte. Dort erkannten Fans den "Bauer sucht Frau"-Star. Zudem teilte sie Bilder auf ihrem Instagram-Account, auf denen sie dieselben Locations in Madrid besuchte wie Bennet.

Der Hamburger gab auch zu, dass er frisch verliebt sei, doch das ist wieder Geschichte. "Das ist jetzt tatsächlich vorbei", gibt der 24-Jährige preis, der außerdem verrät, dass er mit seiner Ex-Flamme eine Madridreise unternommen habe.

Demnach habe er seiner neuen Liebschaft einen höheren Stellenwert gegeben als Selina.

"Ich hab’ meiner Oma von ihr erzählt, sie war mein Hintergrundbild, ich hab’ jeglichen Kontakt zu anderen Frauen abgebrochen", gesteht der Dating-Influencer.