Als RTL-Landwirt Andreas sieht, was Hofdame Katarina im Bad macht, ist er fassungslos

Köln - Hofdame Katarina sorgt in der neuen Staffel von " Bauer sucht Frau International " immer wieder für Gesprächsstoff. Mit ihrer Morgenroutine macht sie jetzt sogar Landwirt Andreas völlig fassungslos!

"Bauer sucht Frau International"-Kandidat Andreas möchte Katarina (M.) und Jasmin näher kennenlernen. © RTL

Gemeinsam mit Nebenbuhlerin Jasmin zog die 43-Jährige auf den Hof des Milchbauern – und dreht sein geordnetes Leben seitdem gehörig auf links. Als Andreas in der neuen Episode ins Badezimmer platzt, traut er allerdings seinen Augen kaum.

"Um Gottes willen, was machst du?", fragt der Auswanderer entgeistert, nachdem er seine Hofdame dort auf dem Boden kniend mit ihrem treuen Vierbeiner Ludo vorfindet. Katarina reagiert gelassen und klärt auf: "Na, wir putzen Zähnchen."

Andreas wirkt ob der skurrilen Szenerie sichtlich konsterniert. Im Einzelinterview mit der RTL-Crew gesteht er, so etwas zuvor "noch nie gesehen" zu haben. Seine Auserwählte kann den neuerlichen Wirbel um ihre Person derweil gar nicht verstehen.

"War bestimmt lustig für ihn oder neu. Aber das gehört dazu, das ist für uns Pflicht, Zähne zu putzen", erklärt sie gegenüber der Produktion. Die gemeinsame Zahnhygiene ist aber nicht das Einzige, dass die beiden miteinander teilen.

Beim Frühstück mit Konkurrentin Jasmin verrät die 43-Jährige noch mehr Details über die innige Beziehung zu ihrer Fellnase. "Normalerweise sitzt Ludo immer bei mir am Tisch auf einem Extra-Stuhl. Wir essen zusammen", verrät sie.