"Dschungelcamp 2.0"? RTL-Hofdamen nach Ankunft bei "Bauer sucht Frau"-Kandidat geschockt
Costa Rica - Zwei Hofdamen machen sich auf den Weg nach Costa Rica, um "Bauer sucht Frau International"-Kandidat Mathias (57) kennenzulernen. Doch bei der Ankunft trifft die beiden der Schlag!
Mehr als 9000 Kilometer haben Belina (51) und Mirian (55) auf sich genommen, doch als sie sehen, wo sie übernachten sollen, sind sie entsetzt.
"Ganz ehrlich, mir fällt gerade nichts mehr ein, ich bin auch nicht mehr lustig", verschlägt es Belina direkt die Sprache.
Denn der Wahl-Costa-Ricaner möchte, dass die beiden Hofdamen mitten im Dschungel in einer Unterkunft ohne Fenster und Türen, inklusive Toilette und Schlafzimmer wohnen.
"Es ist alles offen! Wir sind im Dschungel und hier laufen Tiere rum, die kenne ich aus dem Zoo", verdeutlicht Belina, die zudem gesteht, dass ihr die Worte fehlen.
Dass der 57-Jährige dann auch noch eine Horrorstory preisgibt, wie seine letzte Hündin verstorben ist, sorgt für noch mehr Entsetzen. "Meine letzte Hündin war schon sehr alt. Höchstwahrscheinlich kam dann eine Wildkatze und hat sie geholt", gibt der Landwirt preis. Allerdings kann Belina die Geschichte nicht glauben, weshalb sie nochmals nachbohrt. "Ja, hier gibt es schwarze Panther", bestätigt Mathias trocken.
Zu allem Überfluss geht der "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer auch noch davon aus, dass es den beiden Hofdamen bei ihm gefällt. Als Belina und Mirian dann auch noch die Moskitonetze aufbauen sollen, reicht es der 51-Jährigen.
"Ich will nur noch schlafen!", poltert Belina und mosert weiter: "Das ist das Dschungelcamp 2.0 - ich hoffe, ich muss keine Ameisen essen."
"Bauer sucht Frau International": Hofdame Mirian überlegt, in ein Hotel zu ziehen
Auch ihre Kontrahentin kann nicht glauben, was sie da sieht. "Ich bin ein bisschen schockiert, dass man zwei Damen so unterbringt", macht die 55-Jährige klar.
Mirian fühle sich absolut nicht wohl in der Unterkunft und ist noch weniger amüsiert, als sie erfährt, dass Mathias selbst noch nie dort geschlafen habe, "eine Bekannte" alles gebaut habe und die Unterkunft noch nicht fertig sei.
Daher überlegt die 55-jährige Hofdame, in ein Hotel zu ziehen, lässt sich von Belina aber überreden, es zumindest für eine Nacht zu versuchen.
Trotzdem ist sie sich sicher: "Ich glaube, dass meine Reise hier nicht lang sein wird."
Kann Mathias seine beiden Hofdamen irgendwie besänftigen? Das seht Ihr in der neuen Staffel von "Bauer sucht Frau International". Die Folgen laufen immer montags und dienstags, um 20.15 Uhr, bei RTL. Auf RTL+ sind die jeweiligen Folgen bereits sieben Tage früher zu sehen.
Titelfoto: RTL