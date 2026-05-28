"Dschungelcamp 2.0"? RTL-Hofdamen nach Ankunft bei "Bauer sucht Frau"-Kandidat geschockt

Costa Rica - Zwei Hofdamen machen sich auf den Weg nach Costa Rica, um " Bauer sucht Frau International "-Kandidat Mathias (57) kennenzulernen. Doch bei der Ankunft trifft die beiden der Schlag!

Mirian (55, l.) und Belina (51) sind entsetzt über die Unterkunft, wo sie schlafen sollen. © RTL

Mehr als 9000 Kilometer haben Belina (51) und Mirian (55) auf sich genommen, doch als sie sehen, wo sie übernachten sollen, sind sie entsetzt.

"Ganz ehrlich, mir fällt gerade nichts mehr ein, ich bin auch nicht mehr lustig", verschlägt es Belina direkt die Sprache.

Denn der Wahl-Costa-Ricaner möchte, dass die beiden Hofdamen mitten im Dschungel in einer Unterkunft ohne Fenster und Türen, inklusive Toilette und Schlafzimmer wohnen.

"Es ist alles offen! Wir sind im Dschungel und hier laufen Tiere rum, die kenne ich aus dem Zoo", verdeutlicht Belina, die zudem gesteht, dass ihr die Worte fehlen.

Dass der 57-Jährige dann auch noch eine Horrorstory preisgibt, wie seine letzte Hündin verstorben ist, sorgt für noch mehr Entsetzen. "Meine letzte Hündin war schon sehr alt. Höchstwahrscheinlich kam dann eine Wildkatze und hat sie geholt", gibt der Landwirt preis. Allerdings kann Belina die Geschichte nicht glauben, weshalb sie nochmals nachbohrt. "Ja, hier gibt es schwarze Panther", bestätigt Mathias trocken.

Zu allem Überfluss geht der "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer auch noch davon aus, dass es den beiden Hofdamen bei ihm gefällt. Als Belina und Mirian dann auch noch die Moskitonetze aufbauen sollen, reicht es der 51-Jährigen.

"Ich will nur noch schlafen!", poltert Belina und mosert weiter: "Das ist das Dschungelcamp 2.0 - ich hoffe, ich muss keine Ameisen essen."