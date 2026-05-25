Geht "Bauer sucht Frau"-Kandidat zu weit? Georg zieht mächtig über Konkurrenten her

Nordjylland (Dänemark) - Esel- und Hundezüchterin Nadine (47) hat gleich vier Männer eingeladen, um diese kennenzulernen. Einer der " Bauer sucht Frau International "-Kandidaten ist sich seiner Sache schon sehr sicher und lässt auch kein gutes Haar an seinen Konkurrenten. Doch geht er damit zu weit?

Georg (3.v.r.) teilt bei "Bauer sucht Frau International" ordentlich gegen seine Konkurrenten aus. © RTL

"Die Entscheidung ist nicht schwer. Die Konkurrenz ist überschaubar", macht Georg klar, der auch direkt eine Erwartung an die 47-jährige Wahl-Dänin hat.

"Es würde mich auch wirklich freuen, wenn du wirklich nur einen einladen würdest", so der Kandidat, der seine Mitbewerber bereits kennengelernt und sich ein Bild von ihnen gemacht habe.

Anscheinend hat Georg kein gutes Bild von seinen Konkurrenten, denn er holt in Anwesenheit von Nadine zu einem großen Rundumschlag aus.

Bei Ron handele es sich um einen "Amerikaner, der sich nicht mehr als Amerikaner fühlt", so Georg, der finde, dass der Schweizer Marcus zwar cool sei, aber der selbst einen Bauernhof in seiner Heimat habe, den er ja schlecht im Stich lassen könne.

Ein Totschlagargument bei David sei hingegen, dass er bereits "fünf Kinder von zwei verschiedenen Frauen" habe.

"Also sollte ich mich jetzt mal für Dich entscheiden?", will die Züchterin amüsiert wissen.