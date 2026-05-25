Geht "Bauer sucht Frau"-Kandidat zu weit? Georg zieht mächtig über Konkurrenten her
Nordjylland (Dänemark) - Esel- und Hundezüchterin Nadine (47) hat gleich vier Männer eingeladen, um diese kennenzulernen. Einer der "Bauer sucht Frau International"-Kandidaten ist sich seiner Sache schon sehr sicher und lässt auch kein gutes Haar an seinen Konkurrenten. Doch geht er damit zu weit?
"Die Entscheidung ist nicht schwer. Die Konkurrenz ist überschaubar", macht Georg klar, der auch direkt eine Erwartung an die 47-jährige Wahl-Dänin hat.
"Es würde mich auch wirklich freuen, wenn du wirklich nur einen einladen würdest", so der Kandidat, der seine Mitbewerber bereits kennengelernt und sich ein Bild von ihnen gemacht habe.
Anscheinend hat Georg kein gutes Bild von seinen Konkurrenten, denn er holt in Anwesenheit von Nadine zu einem großen Rundumschlag aus.
Bei Ron handele es sich um einen "Amerikaner, der sich nicht mehr als Amerikaner fühlt", so Georg, der finde, dass der Schweizer Marcus zwar cool sei, aber der selbst einen Bauernhof in seiner Heimat habe, den er ja schlecht im Stich lassen könne.
Ein Totschlagargument bei David sei hingegen, dass er bereits "fünf Kinder von zwei verschiedenen Frauen" habe.
"Also sollte ich mich jetzt mal für Dich entscheiden?", will die Züchterin amüsiert wissen.
"Bauer sucht Frau International": So will Georg bei Esel- und Hundezüchterin Nadine punkten
Überraschend zurückhaltend macht Georg Nadine klar, dass sie sich ihr eigenes Bild von den vier Kandidaten machen soll. Er habe sie einfach nur vorwarnen wollen, worauf sie sich da einlassen würde.
Er selbst möchte bei der 47-jährigen Mutter mit einer Flasche Wein aus Rheinhessen punkten, die er mitgebracht hat.
"Ich denke mal, ich muss sie ein bisschen auflockern", glaubt der "Bauer sucht Frau"-Kandidat und hofft, dass ihr durch den edlen Tropfen warm ums Herz werde.
Entscheidet sich Linda tatsächlich nur für Georg, oder lädt sie gleich mehrere Männer zur Hofwoche ein? Wenn ja, ist der aufmüpfige Kandidat überhaupt dabei?
Das alles seht Ihr in der neuen Staffel von "Bauer sucht Frau International". Die Folgen laufen immer montags und dienstags, um 20.15 Uhr, bei RTL. Auf RTL+ sind die jeweiligen Folgen bereits sieben Tage früher zu sehen.
Titelfoto: RTL