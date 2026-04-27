Ernste Nachricht von "Bauer sucht Frau"-Traumpaar: "Möchten euch etwas Wichtiges sagen"
Köln - André und Julia lernten sich bei "Bauer sucht Frau" kennen. Vor zwei Jahren traten sie vor den Traualtar. Jetzt meldet sich das Paar mit einer ernsten Botschaft zu Wort.
"Wir möchten euch etwas Wichtiges mitteilen" - mit diesen Worten beginnt die ehemalige Hofdame ihren Instagram-Beitrag. Wenige Zeilen später lässt sie die Bombe platzen und erklärt: "Wir haben uns entschieden, den Hof, auf dem wir aktuell leben, zu verlassen."
Die beiden RTL-Bekanntheiten planen einen vollumfänglichen Neuanfang. "Natürlich wirft das viele Fragen auf. Und wir verstehen das auch. Aber die größte Antwort ist wohl: Wir haben uns bewusst dafür entschieden, zu gehen", betont Julia.
Es falle ihr "überhaupt nicht leicht", diese Zeilen zu schreiben, wie die Blondine weiter offen und ehrlich zugibt. Auf der anderen Seite freue sie sich aber auch sehr, denn: "Wir spüren, dass dieser Weg genau der richtige für uns ist."
Ergänzend fügt die Frau von Landwirt André noch hinzu: "Seit Monaten passiert bei uns im Hintergrund unglaublich viel. Entscheidungen, die wir innerlich schon lange getroffen haben, mussten wachsen, reifen und mit Mut umgesetzt werden."
"Bauer sucht Frau"-Traumpaar benötigt "Zeit zum Heilen"
Aus diesem Grund blicken die Eltern einer kleinen Tochter jetzt auch "voller Vorfreude auf alles, was kommt". Gleichzeitig kündigt Julia an, ihre Follower schon bald in ihr neues Leben mitnehmen zu wollen. Auch von weiterem Nachwuchs ist die Rede.
"Die nächsten Wochen werden nicht einfach", ist sie sich sicher. "Aber eins hat uns die vergangene Zeit gezeigt: Uns drei bekommt so schnell nichts klein. Wir sind als Familie stärker geworden als je zuvor, ein unkaputtbarer Familienfels!"
Im Moment benötigt das Trio noch "Zeit zum Ankommen. Zeit zum Verarbeiten. Zeit zum Heilen". Aber irgendwann "werden wir bestimmt bereit sein, über alles zu sprechen. Unsere Wahrheit zu erzählen. Was uns bewegt hat. Was passiert ist."
Milchbauer André und seine damalige Hofdame fanden 2023 in der 19. Staffel von "Bauer sucht Frau" zueinander. Nach den Dreharbeiten zogen die zwei schnell zusammen. Schon beim Wiedersehen mit Inka Bause (57) offenbarten sie diverse Zukunftspläne - mit Erfolg.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius