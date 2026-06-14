Liebes-Aus bei "Bauer sucht Frau"-Traumpaar: Nach Michi packt auch Valentina aus

Nürnberg - Dieses Beziehungsaus hat kaum jemand kommen sehen: Hofdame Valentina (24) und Landwirt Michi (23) gehen überraschend getrennte Wege. Jetzt spricht die " Bauer sucht Frau "-Kandidatin ausführlich über das Ende.

Da war noch alles in Ordnung: Das "Bauer sucht Frau"-Traumpaar Michi (23) und Valentina (24) hat sich getrennt. © RTL

"Leider hatten wir im Alltag unsere Schwierigkeiten und Hürden, die wir nicht geschafft haben zu meistern", sagte die Nürnbergerin kurz nachdem sie das Liebes-Aus öffentlich gemacht hatte.

Rund eine Woche danach gibt die 24-Jährige mehr Details preis. "Ich denke, keiner von uns hat sich so ein Ende gewünscht. Aber manchmal werden äußere Stimmen lauter als das, was das eigene Herz eigentlich sagen möchte", erklärt Valentina in einer Instagram-Fragerunde.

Allerdings hat die ehemalige Hofdame auch Glück im Unglück. Denn eine neue Wohnung habe sie sich nicht suchen müssen.

"Ich habe meine Wohnung behalten und bin jetzt wieder hier", verrät sie. Erst Anfang des Jahres hatte das Ex-Paar nämlich Nägel mit Köpfen gemacht und war zusammengezogen.

Ihr gewohntes Umfeld helfe ihr auch dabei, das Beziehungs-Aus zu verarbeiten.

"Auch für mich ist die ganze Situation nicht leicht! Ich versuche aktuell, nach vorne zu schauen, mich viel abzulenken und die Situation so zu akzeptieren, wie sie ist", stellt sie klar.