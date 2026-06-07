"Zickendrama" bei "Bauer sucht Frau": RTL-Landwirt trifft weitreichende Entscheidung

Südtirol (Italien) - Die Spannungen zwischen den Hofdamen Katarina (43) und Jasmin (41) sind nicht zu übersehen. Bei einem Fest eskaliert die Situation, sodass Mutterkuhhalter Andreas (46) bei " Bauer sucht Frau International " eine weitreichende Entscheidung trifft.

Die Spannungen zwischen den Hofdamen Katarina (43, l.) und Jasmin (41) sind nicht zu übersehen. Bei einem Hoffest eskaliert die Situation. © RTL

Der Südtiroler legt sich ordentlich für die beiden Frauen ins Zeug und richtet ein Hoffest aus, zu dem er Freunde und Bekannte einlädt, um diesen die beiden Kandidatinnen vorzustellen.

Vor allem die 43-jährige Hessin Katarina ist angetan von den Bemühungen des Landwirtes, was allerdings Jasmin nicht gefällt. Zudem fühle sich die Schweizerin ignoriert und sei sich außerdem sicher, dass Katarina sie manipuliere.

"Es kam zum Zickendrama", bestätigt die 41-Jährige, die ihren Ausraster verteidigt. Denn Andreas habe ihr einfach nicht zugehört.

"Dann habe ich ihm die Meinung gesagt", erklärt die 41-Jährige, die dann auch noch von Katarina beim Streit erwischt wird, was das Drama perfekt macht.

"Das sehr schöne Hoffest hat echt ein unschönes Ende genommen und es ist ja mehr oder weniger eskaliert", bestätigt auch Katarina am Ende des Abends.

"Da hat es ein bisschen Zickenkrieg gegeben", gesteht auch der Südtiroler, der schlussendlich das Gespräch mit beiden Frauen sucht, um endlich eine Entscheidung zu treffen.