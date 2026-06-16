Anfeindungen nach "Bauer sucht Frau"-Eklat: RTL-Kandidatin spricht Machtwort

Nordjylland (Dänemark) - Hunde- und Eselzüchterin Nadine (47) hat bei " Bauer sucht Frau International " die große Liebe gesucht. Doch anstatt diese zu finden, flogen am Ende die Fetzen - was jetzt Folgen hat.

Nachdem es bei "Bauer sucht Frau International" zu einem Eklat gekommen war, musste Hunde- und Eselzüchterin Nadine (47) heftige Kritik einstecken. © RTL

Denn zum Ende der Hofwoche war es zwischen der Landwirtin und Hofmann Ron (58) zu einem echten Eklat gekommen. Nachdem die 47-Jährige dem US-Boy einen Korb gegeben hatte, flippte dieser aus.

Die Fans der beliebten RTL-Kuppelshow konnten die Entscheidung der Wahl-Dänin jedoch nicht verstehen, weshalb sie sich einer echten Kritik-Welle ausgesetzt sah und die eine oder andere unschöne Nachricht bekam.

Aus diesem Grund sieht sich Nadine gezwungen, ein Machtwort zu sprechen. "Also, diese Drohmails – was soll ich damit machen?", will die "Bauer sucht Frau"-Kandidatin in einem Instagram-Video wissen.

"Soll ich jetzt Anzeigen erstatten? Ich meine, ich werde mit Sicherheit demnächst mal so ein paar Sachen posten und euch mal Screenshots reinhängen", stellt die 47-Jährige weiter klar, ehe sie ein Machtwort spricht.

"Das interessiert mich gar nicht. Ganz ehrlich, das geht hier rein und da raus. Es gibt eine Handvoll Menschen, die liebe ich über alles. Das sind meine Freunde. Wenn die mir was sagen, nehme ich mir das zu Herzen."