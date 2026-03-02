"Bauer sucht Frau"-Traumpaar freut sich über Nachwuchs: "Zwei kleine Mädchen!"

Odenwald/Köln - Vanessa und Nils lernten sich 2021 in der 17. Staffel von " Bauer sucht Frau " kennen und lieben. Jetzt freut sich das Paar über Nachwuchs.

In der 17. Staffel von "Bauer sucht Frau" funkte es bei Vanessa und Nils erst auf den zweiten Blick. © Bildmontage: Instagram/vanessa.bauersuchtfrau2021 (Screenshots)

Auf ihrem Hof im hessischen Odenwald kümmern sich die beiden RTL-Bekanntheiten unter anderem um Kühe, Schweine und Hühner. Ab sofort ist die tierische Großfamilie um zwei weitere Mitglieder reicher.

"Heute sind zwei Kälber auf die Welt gekommen", schrieb Vanessa auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal. Auch bezüglich des Geschlechts äußerte sich die ehemalige Steuerfachangestellte: Es seien "zwei kleine Mädchen".

Dazu teilte sie noch ein paar zuckersüße Schnappschüsse vom Kuh-Nachwuchs und bat ihre rund 22.000 Follower um tatkräftige Mithilfe. Die kreative Aufgabe: Schöne Namensideen für die Kälbchen vorschlagen.

Hier ließ sich ihre Community natürlich nicht zweimal bitten: "Hanni & Nanni", "Mathilda & Meggi", "Emma & Else" oder "Luna & Pola" lauten einige Beispiele aus den Kommentaren. Noch haben Vanessa und Nils aber nicht verraten, wofür sie sich entschieden haben.