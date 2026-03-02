"Bauer sucht Frau"-Traumpaar freut sich über Nachwuchs: "Zwei kleine Mädchen!"
Odenwald/Köln - Vanessa und Nils lernten sich 2021 in der 17. Staffel von "Bauer sucht Frau" kennen und lieben. Jetzt freut sich das Paar über Nachwuchs.
Auf ihrem Hof im hessischen Odenwald kümmern sich die beiden RTL-Bekanntheiten unter anderem um Kühe, Schweine und Hühner. Ab sofort ist die tierische Großfamilie um zwei weitere Mitglieder reicher.
"Heute sind zwei Kälber auf die Welt gekommen", schrieb Vanessa auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal. Auch bezüglich des Geschlechts äußerte sich die ehemalige Steuerfachangestellte: Es seien "zwei kleine Mädchen".
Dazu teilte sie noch ein paar zuckersüße Schnappschüsse vom Kuh-Nachwuchs und bat ihre rund 22.000 Follower um tatkräftige Mithilfe. Die kreative Aufgabe: Schöne Namensideen für die Kälbchen vorschlagen.
Hier ließ sich ihre Community natürlich nicht zweimal bitten: "Hanni & Nanni", "Mathilda & Meggi", "Emma & Else" oder "Luna & Pola" lauten einige Beispiele aus den Kommentaren. Noch haben Vanessa und Nils aber nicht verraten, wofür sie sich entschieden haben.
Das Scheunenfest verbrachte Nils damals noch mit Bewerberin Sabrina
Dass aus den beiden ein Paar werden würde, war zu Beginn der RTL-Kuppelshow noch gar nicht abzusehen. Beim traditionellen Scheunenfest hatte sich der Landwirt zunächst für Bewerberin Sabrina entschieden. Schnell wurde ihm allerdings klar, dass sein Herz für eine andere schlägt.
Kurzerhand schickte er seine Auserwählte nach Hause und lud Vanessa zu sich ein. In der Hofwoche funkte es gewaltig und am Ende verabschiedeten sich die beiden unter Tränen voneinander. Anschließend führten sie eine Fernbeziehung.
Nur wenige Monate nach der TV-Ausstrahlung schnappte sich die Blondine dann ihre damals neunjährige Tochter und zog zu Nils in den Odenwald. Das Miteinander verlief so harmonisch, dass die beiden sich im Sommer 2023 das Jawort gaben.
Bei der großen Hochzeitsfeier unter freiem Himmel war damals auch Kuppelfee und "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause (57) anwesend. Die Zeremonie wurde auch in einem TV-Special rund um die beliebte RTL-Sendung gezeigt.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/vanessa.bauersuchtfrau2021 (Screenshots)