Bauer sucht Frau: Als Hofdame das bei Thüringer Max entdeckt, ist ihr Entsetzen groß!

Heideland - In der aktuellen Staffel von " Bauer sucht Frau " kommt es zwischen Max und seiner Hofdame zu einer äußerst unappetitlichen Debatte. Der Grund ist das Fußkleid des 32-Jährigen!

Mutterkuhhalter Max (32) aus Thüringen verbringt die "Bauer sucht Frau"-Hofwoche mit Selina (25). © RTL

Beim traditionellen Scheunenfest hat sich der Mutterkuhhalter dafür entschieden, die Hofwoche mit Bewerberin Selina zu verbringen. Eine gute Wahl! Die Chemie zwischen ihnen stimmt und auch die Arbeit bereitet der 25-Jährigen durchaus Freude.

In der Episode am Montagabend blättern die beiden einen Kalender mit Fotos durch. Der Landwirt trägt in dieser Szene keine Schuhe. Sofort springen Selina die dunkelblau-weißen Socken des Thüringers ins Auge.

"Die sehen schrecklich aus", so das vernichtende Urteil der Feuerwehrfrau. Die Fuß-Bereifung zeigt tatsächlich unterschiedliche Motive: Kühe auf dem einen Strumpf, Kuhflecken auf dem anderen. Laut Max bilden die Socken aber tatsächlich ein Paar.

Doch es ist nicht nur das Motiv, dass bei seiner Hofdame für irritierte Blicke sorgt, sondern vielmehr der allgemeine Zustand der beiden Textilstücke. "Die sind ja auch schon ein bisschen ...", setzt Selina mit angewidertem Blick an und der Bauer vollendet: "... älter".

Im Interview wird die 25-Jährige noch deutlicher und erklärt: "Ja, ich mag Kühe. Aber das sind zwei verschiedene Paar und dann noch so durchgewälzt!" Sie verstehe nicht, wie jemand solche Socken tragen könne, fügt sie ungläubig hinzu.