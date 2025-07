Finale von "Bauer sucht Frau": Viele verliebte Herzen, zwei Pleiten und ein Paukenschlag

Pferdehofbesitzerin Carmen aus Bali und Hofmann Patrick haben sich bei "Bauer sucht Frau International" ineinander verliebt. © RTL

Zum Abschluss der Hofwoche spricht die Gnadenhofbesitzerin aus Florida mit Olaf über ihre Gefühle. Ein Kribbeln spüre sie nicht, dennoch wolle sie mit dem Kölner in Kontakt bleiben. Dem Single-Mann geht es ähnlich. Doch der Plan scheitert …

In einem Update gesteht die 54-Jährige: "Wir hatten zukunftsmäßg nicht die gleichen Vorstellungen." Dafür meldete sich ein anderer Kandidat bei ihr. Iris flog nach Deutschland, um ihn kennenzulernen. "Wir haben viel Zeit verbracht und jetzt werden wir mal sehen", erklärt sie den Status quo.

Pure Romantik herrscht auch in Italien. Winzer Martin und Hofdame Vanessa leben ihren Traum in der Toskana. Die 30-Jährige freut sich darauf, schon bald in ihre "neue Heimat" zurückzufliegen. Der Plan: eine gemeinsame Zukunft mit Martin.

Carmen aus Bali macht es extra spannend. "Jetzt würde euch bestimmt interessieren: Was wurde aus Patrick und mir?", fragt die Pferdehalterin in die Kamera. Kurz darauf huscht der 57-Jährige auch schon ins Bild. "Da ist er jetzt! Carmen nicht mehr alleine in Bali", erklärt sie strahlend.

Den beiden ist das Glück förmlich anzusehen. Sie genießen einfach das Zusammensein und wollen alles Weitere auf sich zukommen lassen. "Wir sind absolut vertraut", betont die Auswanderin stolz. Klingt nach einem Happy End.