Bauer sucht Frau: Paul küsst eine Andere vor Sarahs Augen!

Oederan - Landwirt Paul (22) aus Sachsen ist verliebt. Jedoch nicht in Hofdame Sarah. RTL zeigt in der Vorschau auf das " Bauer sucht Frau "-Wiedersehen: Paul küsst eine andere Frau!

Paul (r.) mit seiner Damen-Auswahl beim Scheunenfest, (v.l.) Anna (20), Viola-Linea und Sarah (20). © RTL / Stefan Gregorowius

Kurz vor Weihnachten besuchte RTL-Bauernreporter Ralf Herrmann Paul auf dem Familienhof. Statt seiner auserwählten Hofdame Sarah saß neben ihm Anna (20) aus Baden-Württemberg.

Die 20-Jährige hatte sich ebenfalls auf Paul beworben und war sogar beim Scheunenfest der 20. Staffel dabei. Jedoch endete der Abend damals für sie mit dicken Tränen, weil sich Paul für Sarah entschied.

Nach dem tragischen Ende der Hofwoche meldete sich Paul wieder bei Anna: "Nach dem Scheunenfest hatte sie mir geschrieben: 'Ich wünsche dir viel Glück.' Und wenn das nichts werden sollte, könnte ich mich bei ihr melden." Gesagt, getan. Nun sind sie ein Paar.



Warum es nicht eher zwischen den beiden gefunkt hat? Laut Paul lag es an ihrer Ausbildung. Sie machte ihren Meister in Teilzeit: "Das war so ein Punkt, da dachte ich, sie hat eh keine Zeit für Treffen."

Doch Anna ist bereits so gut wie fertig. "Hätten wir damals mehr Zeit zum Reden gehabt, wäre es vielleicht anders gekommen", spekulierte Paul.