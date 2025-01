Überraschung: "Bauer sucht Frau"-Urgestein hat geheiratet

Köln - In diesem Jahr feiert die RTL -Kuppelshow " Bauer sucht Frau " 20-jähriges Jubiläum. Grund genug, ein großes Wiedersehen mit ehemaligen Kandidaten zu feiern. Dabei überrascht ein Urgestein mit Neuigkeiten!

"Bauer sucht Frau"-Urgestein Olaf (53, l.) hat geheiratet. © RTL / Stefan Gregorowius

"Wir haben uns ganz schön lange nicht gesehen", stellt Moderatorin Inka Bause (56) fest, als sie Landwirt Olaf (53) begrüßt.

Der Bauer aus Schleswig-Holstein war Teilnehmer der ersten Staffel, fand damals allerdings nicht sein Glück. Doch dies hat sich nun geändert!

"Olaf, bei dir hat es in der Hofwoche ja nicht so richtig geklappt. Aber jetzt, da hast du geheiratet! In diesem Jahr", gibt die Moderatorin preis.

Die neue Frau an Olafs Seite heißt Carmen und hat ihren Liebsten mit in die Show begleitet. Kennengelernt haben sich die beiden während der Corona-Zeit über das Internet.

"Dann hab ich inseriert und dann war Olaf der Erste, der den Kontakt aufnahm, und der war's auch gleich", verrät die Frau des ehemaligen "Bauer sucht Frau"-Kandidaten.

Schon beim ersten Treffen habe Olaf ihr auch von seiner Teilnahme bei der RTL-Kuppelshow erzählt. Seitdem verfolgt das Paar das Format gemeinsam.