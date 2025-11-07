Bauer sucht Frau: Großes Interesse an Johann, dann packt er plötzlich diese Liste aus

Köln - Für Rinderzüchter Johann ist die " Bauer sucht Frau "-Teilnahme ein Neuanfang. Gleich zum Start schockt er seine Bewerberinnen jedoch mit einer ominösen "K.-o.-Liste".

Mithilfe von Moderatorin Inka Bause (56) möchte Rinderzüchter Johann (60) bei "Bauer sucht Frau" eine neue Frau kennenlernen. © RTL / Stefan Gregorowius

Im vergangenen Jahr ereilte den 60-Jährigen ein schwerer Schicksalsschlag: Seine Frau verlor den Kampf gegen den Krebs. Die Bewerbung für die RTL-Kuppelshow sei auf dem Sterbebett ihr ausdrücklicher Wunsch gewesen.

Und natürlich gab es auch für ihn eine Reihe von Zuschriften. Am Ende entschied sich Johann für Claudia, Katja und Sigrid. Schon beim ersten gemeinsamen Kennenlernen zeigt sich das Damen-Trio begeistert von dem Landwirt, denn "er nimmt sich viel Zeit".

"Ich glaube, dass er mich vielleicht auswählt", wähnt sich Claudia nach dem Date bereits in der Pole-Position. Vor allem imponiert ihr, dass der 60-Jährige gerne Bäume umarmt. "Bei uns im Grundewald machen wir das auch", merkt sie an.

Eigentlich läuft das Aufeinandertreffen mit seinen Damen also wie geschmiert, doch dann packt Johann plötzlich seine ganz persönliche Liste mit K.-o.-Kriterien für jede mögliche neue Frau an seiner Seite auf den Tisch.