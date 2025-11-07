Bauer sucht Frau: Großes Interesse an Johann, dann packt er plötzlich diese Liste aus
Köln - Für Rinderzüchter Johann ist die "Bauer sucht Frau"-Teilnahme ein Neuanfang. Gleich zum Start schockt er seine Bewerberinnen jedoch mit einer ominösen "K.-o.-Liste".
Im vergangenen Jahr ereilte den 60-Jährigen ein schwerer Schicksalsschlag: Seine Frau verlor den Kampf gegen den Krebs. Die Bewerbung für die RTL-Kuppelshow sei auf dem Sterbebett ihr ausdrücklicher Wunsch gewesen.
Und natürlich gab es auch für ihn eine Reihe von Zuschriften. Am Ende entschied sich Johann für Claudia, Katja und Sigrid. Schon beim ersten gemeinsamen Kennenlernen zeigt sich das Damen-Trio begeistert von dem Landwirt, denn "er nimmt sich viel Zeit".
"Ich glaube, dass er mich vielleicht auswählt", wähnt sich Claudia nach dem Date bereits in der Pole-Position. Vor allem imponiert ihr, dass der 60-Jährige gerne Bäume umarmt. "Bei uns im Grundewald machen wir das auch", merkt sie an.
Eigentlich läuft das Aufeinandertreffen mit seinen Damen also wie geschmiert, doch dann packt Johann plötzlich seine ganz persönliche Liste mit K.-o.-Kriterien für jede mögliche neue Frau an seiner Seite auf den Tisch.
"Bauer sucht Frau"-Rinderzüchter Johann möchte keine Silikonbrüste
Die potenziellen Hofdamen sind zunächst geschockt, anschließend lauschen sie gespannt den Ausführungen des Rinderzüchters aus Niedersachsen. "Hund oder Katze im Bett" und "Silikonbrüste" sind für Johann demnach ein absolutes No-Go.
"Ich habe keine", gibt Claudia lachend preis, nachdem sich die erste Irritation gelegt hat. Dem können Katja und Sigrid ihrerseits ebenfalls nur zustimmen. Auch Tiere gehören aus ihrer Sicht nicht ins Schlafgemach. Ein Glück, keine der Damen fällt durchs Raster.
Am Ende entscheidet sich Johann für Katja. Seine Begründung: "Du hast mich bei der Begrüßung so nett angelächelt." Die Auserwählte freut sich und kann es kaum erwarten, die Hofwoche anzutreten. Laut Vorschau gibt es aber Startschwierigkeiten …
Wie es bei den beiden weitergeht, zeigt "Bauer sucht Frau" am kommenden Montag (10. November, ab 20.15 Uhr) bei RTL und vorab bei RTL +.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius