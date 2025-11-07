Überraschung! "Bauer sucht Frau"-Traumpaar gibt sich das Jawort
Pittenhart/Köln - Sie gelten als DAS Traumpaar bei "Bauer sucht Frau": Landwirt Josef (64) und seine jetzige Frau Narumol (60). Pünktlich zum Start der neuen Staffel sorgt der 64-Jährige für eine Überraschung.
Die beiden lernten sich 2009 in der fünften Ausgabe der beliebten RTL-Kuppelshow kennen und gaben sich nur ein Jahr später in Oberbayern das Jawort. 2017 heiratete das Paar im New Yorker Central Park gleich noch mal und nur fünf Jahre später folgte eine weitere Trauung - dieses Mal auf thailändische Art.
Doch damit nicht genug, denn die gebürtige Thailänderin und der Landwirt haben ihr Eheversprechen ein weiteres Mal erneuert. Das erfuhren die Zuschauer jetzt in der ersten Folge der RTL-Sendung "Ralf, der Bauernreporter".
Denn nach 16 Jahren kehren die beiden zurück auf die Kampenwand, wo sie in der fünften Staffel ein besonderes Date hatten.
"Wir fahren mit der Seilbahn hoch und oben möchte ich dir noch mal den Heiratsantrag beziehungsweise das Eheversprechen nach 15 Jahren geben", verrät Josef seine Überraschung, denn 15 Jahre seien ja schon eine lange Zeit.
In bayerischer Tracht lauschen der Landwirt und seine Gattin zunächst einigen Alphornbläsern, ehe es zu der freien Trauung geht.
"Bauer sucht Frau"-Stars verraten ihr Ehegeheimnis
Im Beisein der gemeinsamen Tochter Jorafina (14) und Narumols Nachwuchs Jenny gaben sich die beiden zum vierten Mal das Jawort.
Doch was ist das Geheimnis der beiden "Bauer sucht Frau"-Stars, dass ihre Ehe schon so lange anhält? "Man muss Respekt füreinander haben und sich auch wieder versöhnen können", gibt der 64-Jährige preis.
Denn nach jedem Gewitter komme auch immer wieder Sonnenschein und so sei das auch bei Josef und Narumol.
"Der Josef hat es geschafft, mich zu halten. Und ich bin jung geblieben", so die gebürtige Thailänderin lachend, die sich nur dank ihrer Tochter Jenny bei "Bauer sucht Frau" beworben habe.
"Dann hat er mir leidgetan, er kam so traurig rüber", verdeutlicht die 60-Jährige, warum sie sich letztendlich für Josef entschieden habe.
Die nächste Folge von "Ralf, der Bauernreporter" seht Ihr am kommenden Montag, dem 10. November um 22.30 Uhr bei RTL oder vorab bei RTL+.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa