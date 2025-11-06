Zu hot für "Bauer sucht Frau"? Spargellandwirt Friedrich reagiert auf Fake-Vorwurf

Köln/Soest - Friedrich Dieckmann ist der begehrteste " Bauer sucht Frau "-Kandidat aller Zeiten. Doch viele fragen sich: Meint er es überhaupt ernst? Jetzt hat sich der 29-jährige selbst zu den Fake-Vorwürfen geäußert!

Landwirt Friedrich Dieckmann (29) möchte bei "Bauer sucht Frau" mithilfe von Inka Bause (56) die Frau fürs Leben finden © RTL / Stefan Gregorowius

Weit über 10.000 Frauen wollen den Spargelbauern aus NRW in der aktuellen 21. Staffel des beliebten RTL-Kuppelformats kennenlernen. Ein neuer Rekord. Diesen hatte bis dato noch Patrick Romer inne, der 2020 im TV nach der großen Liebe suchte.

Durch sein attraktives Äußeres glauben Fans der Sendung allerdings nicht, dass Friedrich eine Teilnahme wirklich nötig habe. "Der will doch nur Fame", heißt es häufig unter den Social-Media-Beiträgen über den Soester.

Als Gast bei "Punkt 8" hat der Pferdefreund nun verraten, was es mit seiner Bewerbung auf sich hat: "Ich habe mich selber angemeldet. Und am Ende ist es so, ich war zu dem Zeitpunkt Single, hab mir gesagt, das ist für mich eine neue Möglichkeit."

Anschließend gab er offen und ehrlich zu: "Ich hatte nie ein Problem damit, Frauen kennenzulernen und zu daten." Die Richtige für ihn sei aber dennoch bislang nie dabei gewesen. Jetzt möchte er seine Traumfrau mithilfe von Inka Bause (56) finden.