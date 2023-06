Bauer sucht Frau International: Katrin und Marc feiern halbes Jahr Beziehung und gehen nächsten Schritt

Katrin (34) und Marc haben sich gesucht und gefunden. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/kat_la1988

Auf Instagram teilte die in Österreich lebende Minishetlandpony-Züchterin ihren mehr als 12.700 Followern mit, dass sie und ihr Marc bereits sechs Monate ein festes Paar sind. "Wie schnell die Zeit vergeht", schwelgt Katrin in Erinnerungen.

Am 23. Mai machte die 34-Jährige auf Instagram die Liebe zu Marc Blumer öffentlich. "Ich bin so dankbar, dass wir uns auf diesem Wege kennengelernt haben", schrieb die "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmerin emotional in einem Beitrag.

Seitdem zeigen sich beide überglücklich und teilen viele gemeinsame Momente mit der Öffentlichkeit. Im Februar verbrachten die Frischverliebten ihren ersten Urlaub in Gran Canaria. Weil Marc in der Schweiz und Katrin in Österreich lebt, führen die beiden aktuell noch eine Fernbeziehung.

Doch das wird sich wohl bald schon ändern, denn die beiden wollen in naher Zukunft zusammenziehen, wie Katrin in einer Fragerunde auf Instagram verriet.

Außerdem habe der Facilitymanager bereits einen Job in Österreich gefunden, heißt es.