Werben um RTL-Pferdewirtin: Männer geraten schon vor erstem Date aneinander

Köln - Im Kampf um " Bauer sucht Frau International "-Kandidatin Carmen (42) will einer ihrer Bewerber schon vor dem ersten Date sein Revier abstecken. Seinem Kontrahenten gefällt das gar nicht. Erste Giftpfeile fliegen!

Alles in Kürze

"Das ist schon stalkermäßig", wirft der 45-Jährige seinem Mitbewerber an den Kopf. Im Einzelinterview legt der Kfz-Meister dann noch einmal nach und betont: "Wenn sie ihn nehmen würde, wäre das ein Fehler!" Auch er spüre eine gewisse Anziehungskraft, von Verliebtheit zu sprechen, sei aber viel zu früh.

Carmen ziert sogar schon seinen Handy-Hintergrund, weil er sie schon jetzt "immer bei sich haben will". Sein Nebenbuhler ist von dieser forschen Herangehensweise komplett genervt und bringt dies auch deutlich zum Ausdruck.

Tatsächlich hat ein Video ausgereicht, um bei dem Landschaftsgärtner die ersten Gefühle zu wecken. "Ich habe mich direkt beim ersten Mal in die Person verliebt, da ist schon ein Kribbeln", schmiert er Mitstreiter Sven bei der Anreise ungeniert aufs Brot.

In Folge zwei der RTL -Show wartet die Pferdewirtin, die vor 18 Jahren nach Bali (Indonesien) ausgewandert ist, gespannt auf die Ankunft ihrer Single-Männer. Einer von ihnen ist bereits schwer verliebt, ohne die Landwirtin je persönlich getroffen zu haben: Patrick (57).

Für Sabina (41, l.) und Pia (22) geht es bald nach Namibia, um Holzkohle-Produzent Marco (38) besser kennenzulernen. © RTL

Eine schwere Entscheidung stand derweil in Deutschland an. Hier bekam es Namibia-Auswanderer Marco gleich mit fünf holden Bewerberinnen zu tun. Die Frage, welche der Damen er zur Hofwoche einlädt, blieb in der Auftaktfolge noch unbeantwortet.

Die Auswahl fällt ihm sichtlich schwer: "Ich habe einfach nur im Boden verschwinden wollen", stöhnt der Holzkohle-Produzent. Mithilfe von Moderatorin Inka Bause (56) macht er dann aber irgendwann doch endlich Nägel mit Köpfen.

Gesundheits-Coach Sabine (41) und Studentin Pia (22) dürfen mit nach Afrika. Spannend ist dabei vor allem der Altersunterschied der beiden Ladys. Sabine ist mal eben knapp doppelt so alt wie ihre Konkurrentin. Auch das könnte interessant werden.

Einer schmeckt die Entscheidung allerdings gar nicht: Wienerin Doris. Im RTL-Interview findet die Aussortierte deutliche Worte: "Das Problem heute ist einfach, dass Mann nicht genau weiß, was Mann will. Ich bin fein raus, ich kenne meinen Wert."