"Bauer sucht Frau"-Paukenschlag: Nächstes Traumpaar geht getrennte Wege

Ahrtal (Rheinland-Pfalz) - Damit hat wohl kaum jemand gerechnet: Landwirt Michi (23) und seine Herzdame Valentina (24) gehörten in der 21. Staffel von " Bauer sucht Frau " zu den Traumpaaren. Doch jetzt ist plötzlich alles aus!

Landwirt Michi (24) und seine Ex-Hofdame Valentina (24) haben sich getrennt. © RTL

"Michi und ich sind aber im Guten auseinandergegangen, und es gibt kein böses Blut zwischen uns", macht die ehemalige Hofdame im Gespräch mit dem "OK-Magazin" klar.

Dabei sah es so aus, als seien die beiden wie füreinander geschaffen, erst Anfang des Jahres wagten die beiden einen großen Schritt.

"Wir haben Nägel mit Köpfen gemacht und wollten einfach keine Fernbeziehung", verriet die ehemalige Hofdame bei "Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?" vor wenigen Wochen.

Allerdings habe es im Alltag immer wieder "Schwierigkeiten und Hürden" gegeben, die das Paar nicht habe meistern können.

Auch die Tatsache, dass Valentina und Michi einige Schritte des Kennenlernens "und des Beziehungsablaufs" übersprungen haben, sei mit ein Grund gewesen, dass es schlussendlich doch nicht geklappt habe mit den beiden.