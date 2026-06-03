"Bauer sucht Frau"-Paukenschlag: Nächstes Traumpaar geht getrennte Wege
Ahrtal (Rheinland-Pfalz) - Damit hat wohl kaum jemand gerechnet: Landwirt Michi (23) und seine Herzdame Valentina (24) gehörten in der 21. Staffel von "Bauer sucht Frau" zu den Traumpaaren. Doch jetzt ist plötzlich alles aus!
"Michi und ich sind aber im Guten auseinandergegangen, und es gibt kein böses Blut zwischen uns", macht die ehemalige Hofdame im Gespräch mit dem "OK-Magazin" klar.
Dabei sah es so aus, als seien die beiden wie füreinander geschaffen, erst Anfang des Jahres wagten die beiden einen großen Schritt.
"Wir haben Nägel mit Köpfen gemacht und wollten einfach keine Fernbeziehung", verriet die ehemalige Hofdame bei "Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?" vor wenigen Wochen.
Allerdings habe es im Alltag immer wieder "Schwierigkeiten und Hürden" gegeben, die das Paar nicht habe meistern können.
Auch die Tatsache, dass Valentina und Michi einige Schritte des Kennenlernens "und des Beziehungsablaufs" übersprungen haben, sei mit ein Grund gewesen, dass es schlussendlich doch nicht geklappt habe mit den beiden.
"Bauer sucht Frau": Ex-Hofdame Valentina bricht ihre Zelte in Rheinland-Pfalz ab
Ihre Zelte in Rheinland-Pfalz hat Valentina nach "Bild"-Informationen auch schon abgebrochen. Die 24-Jährige ziehe es zurück nach Nürnberg, wo sie vor dem Zusammenzug gewohnt hat.
Ihre Wohnung dort hatte sie nämlich behalten - vielleicht ja mit dem Hintergedanken, dass es nicht klappen könnte.
Mit Valentina und Michi hat binnen kürzester Zeit das dritte "Bauer sucht Frau"-Paar seine Trennung öffentlich gemacht.
Zuvor gab bereits Hühnerwirt Walter (74) preis, dass der Kontakt zur ehemaligen Hofdame Katharina (71), die er sogar heiraten wollte, abgerissen sei.
Und auch Christopher (31) und Pauline (25) machten überraschend ihr Beziehungs-Ende nach der Teilnahme an der von Inka Bause (57) moderierten Sendung publik.
Somit sind gerade mal noch zwei Paare der abgelaufenen 21. Staffel der beliebten RTL-Kuppelshow zusammen.
Titelfoto: Bildmontage: RTL