Bauer sucht Frau: Liebes-Aus bei Traumpaar, sie gehen ab sofort getrennte Wege

Köln - Sie wirkten wie ein Herz und eine Seele, doch ihre Gefühle hielten nicht lang: Ein Traumpaar aus der jüngsten " Bauer sucht Frau "-Staffel hat sich überraschend getrennt!

Inka Bause (57) moderiert auch in diesem Jahr wieder das Oster-Special zu "Bauer sucht Frau". © RTL / Stefan Gregorowius

Die Rede ist von Walter und Katharina. In der finalen Folge kurz vor Weihnachten zeigten sich die beiden im Gespräch mit Moderatorin Inka Bause (57) noch überglücklich und erklärten, ihrer Liebe eine echte Chance geben zu wollen. Vier Monate später ist alles aus.

Im Oster-Special "Was ist auf den Höfen los?" stellt der Hühnerwirt klar, dass er und seine Hofdame nicht mehr gemeinsam durchs Leben gehen. Auch zu den Gründen möchte der sympathische Show-Kandidat im Rahmen der Sendung nicht schweigen.

Er schildert, dass sich die gemeinsame Zeit mit Katharina auf dem Hof anders entwickelt habe als erhofft. "Ob das alles ein bisschen zu schnell gegangen ist, weiß ich nicht. Aber irgendwie haben wir uns aus den Augen verloren", so der 73-Jährige.

Auch seine Kinder, die seine neue Partnerin bereits ins Herz geschlossen hatten, könnten das Ende kaum nachvollziehen. Ein zentraler Punkt für die unerwartete Pleite sollen wohl Walters Pläne für die gemeinsame Zukunft gewesen sein.

Schon früh hatte er Katharina als seine "Traumfrau" betitelt und über eine mögliche Hochzeit gesprochen. Im Talk mit Bause wird deutlich, dass genau diese Gedanken für Spannungen gesorgt haben könnten.