Bauer sucht Frau: Liebes-Aus bei Traumpaar, sie gehen ab sofort getrennte Wege
Köln - Sie wirkten wie ein Herz und eine Seele, doch ihre Gefühle hielten nicht lang: Ein Traumpaar aus der jüngsten "Bauer sucht Frau"-Staffel hat sich überraschend getrennt!
Die Rede ist von Walter und Katharina. In der finalen Folge kurz vor Weihnachten zeigten sich die beiden im Gespräch mit Moderatorin Inka Bause (57) noch überglücklich und erklärten, ihrer Liebe eine echte Chance geben zu wollen. Vier Monate später ist alles aus.
Im Oster-Special "Was ist auf den Höfen los?" stellt der Hühnerwirt klar, dass er und seine Hofdame nicht mehr gemeinsam durchs Leben gehen. Auch zu den Gründen möchte der sympathische Show-Kandidat im Rahmen der Sendung nicht schweigen.
Er schildert, dass sich die gemeinsame Zeit mit Katharina auf dem Hof anders entwickelt habe als erhofft. "Ob das alles ein bisschen zu schnell gegangen ist, weiß ich nicht. Aber irgendwie haben wir uns aus den Augen verloren", so der 73-Jährige.
Auch seine Kinder, die seine neue Partnerin bereits ins Herz geschlossen hatten, könnten das Ende kaum nachvollziehen. Ein zentraler Punkt für die unerwartete Pleite sollen wohl Walters Pläne für die gemeinsame Zukunft gewesen sein.
Schon früh hatte er Katharina als seine "Traumfrau" betitelt und über eine mögliche Hochzeit gesprochen. Im Talk mit Bause wird deutlich, dass genau diese Gedanken für Spannungen gesorgt haben könnten.
"Bauer sucht Frau"-Hühnerwirt zieht ernüchterndes Fazit nach Liebes-Aus
Der gebürtigen Polin gefiel es nämlich überhaupt nicht, dass sie in die konkreten Überlegungen nicht mit einbezogen wurde. Walter kann diese Haltung nicht nachvollziehen und verteidigt sich: "Sie wusste von nichts und so weiter. Aber muss man denn immer alles im Voraus wissen?"
Ergänzend schiebt er dann noch hinterher: "Man kann doch wohl eine andere Person damit überraschen!" Doch auch der Alltag wurde schnell zum Problem. Wie Walter gegenüber Inka gesteht, habe er sich zunehmend alleingelassen gefühlt.
Nach der Ausstrahlung von "Das große Wiedersehen" sei Katharina noch einmal mit auf seinen Hof gekommen. Kurz darauf reiste sie jedoch schon wieder ab. Danach habe er nichts mehr von ihr gehört.
Diese Funkstille scheint für Walter das Liebes-Aus besiegelt zu haben. "Ich wurde mehr oder weniger so ein bisschen alleingelassen. Und meine Schmetterlinge fingen an, wieder abzutanzen, und das ging ziemlich schnell", offenbart der Hühnerwirt.
Entsprechend nüchtern fällt inzwischen auch sein Fazit über die gescheiterte Verbindung aus: "Nichts gegen Katharina, das ist eine hübsche Frau. Die darf sich sehen lassen, da gibt's nichts. Aber es hat nicht sein sollen."
Das Oster-Special von "Bauer sucht Frau" zeigt RTL am 6. April um 19.05 Uhr. Die Folge ist bereits vorab bei RTL+ abrufbar.
Titelfoto: Bildmontage: RTL, RTL / Stefan Gregorowius