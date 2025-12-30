"Bauer sucht Frau": Soldatin Michaela hat bereits einen Neuen!
Moscheid (Hessen) - Das Liebes-Aus bei Mutterkuh-Halter Thomas (39) und Michaela (35) war eine echte Überraschung. Doch jetzt kommt es noch dicker: Die "Bauer sucht Frau"-Bewerberin hat bereits einen neuen Partner!
Auf ihrem Instagram-Profil zeigt sich die 35-Jährige mit dem neuen Mann an ihrer Seite. Sie habe sich Hals über Kopf in Felix, wie ihr neuer Freund heißt, verliebt, wie sie verrät.
Demnach habe ihr Liebster sie über Facebook angeschrieben. "In der Regel reagiere ich darauf null", verrät die Soldatin, doch ihr sei das Profilbild bekannt vorgekommen. "Der Angestellte vom Abschleppdienst meines Vertrauens", führt Michaela weiter aus.
Irgendwann habe Felix sie dann zum Essen eingeladen. "Alles nahm seinen Lauf und er verzauberte mich, mit seiner tollen liebevollen Art, seinem ruhigen Wesen, die tollen Gesten und er ist einfach mein wahr gewordener Traum", schwärmt die 35-Jährige.
Abschließend folgt eine romantische Liebeserklärung: "Danke, dass du meinen Ideen mal kritisch und mal sachlich gegenüber trittst, dass ich dich immer alles fragen und mit allen Nerven kann."
"Bauer sucht Frau"-Bewerberin Michaela schwärmt von ihrem neuen Partner
Zudem danke sie dafür, dass Felix immer ein offenes Ohr für sie habe und dass er auch die "Bauer sucht Frau"-Staffel im Sommer ertragen habe, denn das alles sei ja nicht absehbar gewesen.
Denn in der großen Wiedersehenssendung der beliebten RTL-Kuppelshow hatte es noch einem Happy End beim Landwirt aus Sachsen und Michaela ausgesehen.
Sogar im Partnerlook traten die beiden auf. "So weit sind wir schon", schwärmte der 39-Jährige.
Anschließend seien die beiden dann in ihrem Alltag angekommen. "Wir beide merkten, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo es einfach nicht weiterging. Die Gefühle entwickelten sich nicht weiter, dies teilte ich Thomas Mitte Oktober mit", gestand die 35-jährige Soldatin zuletzt.
Inzwischen ist die Liaison auch vergessen, denn Michaela hat in Felix wohl den Mann fürs Leben gefunden.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius