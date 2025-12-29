 11.753

"Bauer sucht Frau"-Thomas wieder Single: "Habe mir Weihnachten anders vorgestellt"

Bei "Bauer sucht Frau" verliebten sich Thomas Köhler aus dem Erzgebirge und Soldatin Michaela. Doch nun ist alles aus.

Von Robert Preuße

Olbernhau (Erzgebirgskreis) - Bei der Wiedersehensfeier im Oktober schwebten Bauer Thomas Köhler (39) aus dem Erzgebirge und Soldatin Michaela (35) noch auf Wolke 7. Doch das Liebesglück währte nicht lange. Denn Thomas ist nun wieder Single.

Traten in der Wiedersehensshow noch im Partner-Look auf: Michaela (35, M.) und Thomas (r.).
Traten in der Wiedersehensshow noch im Partner-Look auf: Michaela (35, M.) und Thomas (r.).  © RTL

"Ich habe mir Weihnachten anders vorgestellt", erzählte Thomas auf TAG24-Nachfrage.

Der Landwirt, der im Olbernhauer Ortsteil Pfaffroda einen Bauernhof betreibt, wirkt geknickt. Dabei hatte alles so gut ausgesehen.

Bei der Wiedersehensshow äußerte seine damalige Freundin Michaela noch, dass sie sogar darüber nachdenke, zu ihm auf den Bauernhof zu ziehen.

Doch zwei Wochen danach - die Show-Aufzeichnung fand im Oktober statt - erfolgte der Bruch: "Sie hat gesagt, sie hat keine Gefühle mehr für mich", erzählt Thomas. Der Landwirt berichtet, dass beide noch miteinander in Kontakt stehen.

Auf die Frage, ob sie noch freundschaftlich miteinander verbunden sind, erklärt Thomas jedoch: "Eher nicht."

Wieder Single: Bauer Thomas Köhler (39).
Wieder Single: Bauer Thomas Köhler (39).  © Sven Gleisberg
Thomas Köhler betreibt einen Bauernhof im Olbernhauer Ortsteil Pfaffroda.
Thomas Köhler betreibt einen Bauernhof im Olbernhauer Ortsteil Pfaffroda.  © Sven Gleisberg

Der "Bauer such Frau"-Teilnehmer nimmt es gefasst. Sein Motto: "Positiv nach vorne blicken." Vielleicht bekommt er demnächst wieder Post von Damen, die an ihm interessiert sind ...

