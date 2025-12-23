"Bauer sucht Frau": Thomas aus Sachsen schwebt im Liebesglück

Pfaffroda/Olbernhau - Turbulente Wochen liegen hinter Mutterkuh-Halter Thomas Köhler (39) aus dem Erzgebirge : Er wagte das TV-Abenteuer bei " Bauer sucht Frau " und träumte von der großen Liebe. Mit Happy End!

Versöhnliches Ende: Konkurrentin Sandra (33, l.) gönnt Michaela (35) und Thomas (39) ihr Glück. © RTL

Denn im Staffelfinale zeigt sich: Zwischen ihm und Soldatin Michaela (35) ist aus der Hofromanze längst mehr geworden. Rund drei Monate nach ihrer gemeinsamen Hofwoche treten die beiden bei der Wiedersehensshow sogar im Partnerlook auf.

"So weit sind wir schon", schwärmt Thomas. "Wir haben einfach die gleichen Interessen, was das betrifft: lässig, sexy und gut."

Zunächst hatte sich Michaela in der Kuppelshow gegen Konkurrentin Sandra (33) durchsetzen müssen, die ebenfalls Bauer Thomas' Herz erobern wollte. Aber "Michaela stand von Anfang an im Vordergrund", gesteht sich Sandra im Finale ein.

Nach einer intensiven Woche auf dem Bauernhof in Olbernhau musste Kuhfreund Thomas seine "Maus" Michaela dann erst mal wieder gehen lassen.