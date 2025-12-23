"Bauer sucht Frau": Thomas aus Sachsen schwebt im Liebesglück
Pfaffroda/Olbernhau - Turbulente Wochen liegen hinter Mutterkuh-Halter Thomas Köhler (39) aus dem Erzgebirge: Er wagte das TV-Abenteuer bei "Bauer sucht Frau" und träumte von der großen Liebe. Mit Happy End!
Denn im Staffelfinale zeigt sich: Zwischen ihm und Soldatin Michaela (35) ist aus der Hofromanze längst mehr geworden. Rund drei Monate nach ihrer gemeinsamen Hofwoche treten die beiden bei der Wiedersehensshow sogar im Partnerlook auf.
"So weit sind wir schon", schwärmt Thomas. "Wir haben einfach die gleichen Interessen, was das betrifft: lässig, sexy und gut."
Zunächst hatte sich Michaela in der Kuppelshow gegen Konkurrentin Sandra (33) durchsetzen müssen, die ebenfalls Bauer Thomas' Herz erobern wollte. Aber "Michaela stand von Anfang an im Vordergrund", gesteht sich Sandra im Finale ein.
Nach einer intensiven Woche auf dem Bauernhof in Olbernhau musste Kuhfreund Thomas seine "Maus" Michaela dann erst mal wieder gehen lassen.
Bauer Thomas und Michaela bestätigen: "Wir sind ein Paar"
Doch auch die große Entfernung zwischen Sachsen und Hessen konnte ihre Gefühle nicht trennen: "Wir sind ein Paar", bestätigen die Verliebten und strahlen über beide Ohren.
Zwischen Stallgeruch, Traktorfahrten und gemeinsamen Spaziergängen wuchs ein Vertrauen, das über die Distanz von 400 Kilometern hinweg Bestand haben sollte.
Und wie geht es weiter? Ein Umzug auf Thomas' Hof ist für Michaela durchaus vorstellbar. Ganz ohne Bedingungen allerdings nicht: Ihre Tiere sollen mitkommen, außerdem braucht sie vor Ort einen neuen Job.
Trotz aller offenen Fragen überwiegt bei beiden jedoch die Zuversicht. "Du hast eine starke Frau gesucht und du hast sie gefunden", resümiert Moderatorin Inka Bause (57).
Das große Wiedersehen mit Thomas und seiner Michaela sowie allen "Bauer sucht Frau"-Teilnehmern der 21. Staffel läuft am Dienstagabend, 20.15 Uhr, bei RTL.
Titelfoto: RTL