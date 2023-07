"Bauer sucht Frau"-Star Michael verkündet Liebes-Aus und macht Andeutung

Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidat Michael geht jetzt wieder als Single durchs Leben. © Instagram/michael_kaufmann_kfv

Der allererste bisexuelle Bauer von Inka Bauses (54) RTL-Kuppelshow bestätigte das Ende seiner Liebesbeziehung jüngst in einem Instagram-Beitrag.

"Es passieren Dinge im Leben, von denen man nie geträumt hätte, dennoch passieren sie", meldete sich Michael mit kryptisch anmutenden Zeilen bei seinen knapp 15.000 Followern.

So hatte der Fleckviehzüchter in der Vergangenheit noch in den höchsten Tönen von seiner Partnerschaft geschwärmt und sogar verkündet: "Wenn ich einen Mann heirate, dann hoffentlich Manuel."

Doch nun ist das Liebesglück, das einst mit einem intimen Kuschel-Foto aus dem Bett begonnen hatte, vorbei. Michael offenbarte, dass er und Manuel schon "seit ein paar Wochen unterschiedliche Wege" gehen.

Ein Hashtag verrät, dass die beiden Männer sich vermutlich vor vier Wochen den Laufpass gegeben haben.